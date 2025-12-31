Поздравления с Новым годом: в стихах, прозе, смс и картинках — подборка теплых пожеланий

Лучшие поздравления с Новым годом в стихах, прозе, смс и картинках смотрите в нашей подборке.

Накануне Нового года украинцы традиционно выбирают самые лучшие слова, чтобы поздравить родных, друзей, коллег и близких людей. Кто-то отдает предпочтение классическим поздравлениям в прозе, другие — стихам или коротким смс-сообщениям.

Предлагаем подборку новогодних поздравлений в разных форматах.

Поздравления с Новым годом в стихах

Пусть Новый год придет с добром,

С надеждой, миром и теплом,

Пусть счастье будет в каждом дне,

И сбудутся все мечты.

***

Пусть новый год подарит силы,

Здоровье, веру и любовь,

Чтоб дни всегда были счастливы,

А в сердце — радость вновь и вновь.

***

Пусть в Новом году

Удача двери отворит,

А счастье и мир на каждом шагу

Вас не покинут ни на миг.

***

Пусть будет год без потерь и боли,

С добром, надеждой и теплом,

Пусть сбудутся мечты по воле,

А дом наполнится добром.

***

С Новым годом! Пусть звезды ясные

Осветят путь в будущее,

Пусть будет мир во всей стране

И радость в каждой жизни.

***

Пусть Новый год принесет свет,

Сотрет тревоги и страхи,

И щедро подарит счастье

Для сердца, дома и души.

***

Пусть в году, что уже пришел,

Вас не покинет ласка судьбы,

Пусть будут мир, тепло, любовь

И счастье — искреннее, без прикрас.

***

Пусть Новый год благословит

На добрые дела и надежды,

И поможет осуществить

Все желания и все мечты.

***

С новым началом, с новым днем,

Пусть он будет светлым и удачным,

Чтобы каждый шаг и каждый миг

Несли в мир только добро.

***

Пусть этот год несет победы,

Здоровье, мир и добрый час,

И пусть откроются дороги

К счастью и радости для вас.

Поздравления с Новым годом в прозе

Поздравляю с Новым годом! Желаю крепкого здоровья, мира, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть этот год принесет только добрые перемены.

***

Пусть Новый год станет для вас годом спокойствия, тепла и исполнения самых заветных мечтаний. Желаю гармонии в сердце и счастья в семье.

***

С Новым годом! Пусть в вашем доме всегда царят любовь, взаимопонимание и достаток, а все трудности останутся в прошлом.

***

Желаю, чтобы в Новом году вас сопровождали успех, здоровье и вера в собственные силы. Пусть каждый день приносит хорошие новости.

***

Искренне поздравляю с Новым годом! Пусть он будет щедрым на радостные события, теплые встречи и счастливые мгновения.

***

Пусть Новый год подарит мир, внутреннее равновесие и новые возможности для развития и роста.

***

С наилучшими пожеланиями в Новом году! Пусть осуществится все задуманное, а каждый шаг ведет к успеху.

***

Желаю, чтобы Новый год принес в вашу жизнь свет, надежду и уверенность, а все испытания были преодолены.

***

Поздравляю с Новым годом! Пусть он станет годом добрых дел, правильных решений и счастливых перемен.

***

Пусть в Новом году у вас будут достаток, здоровье, поддержка близких и вера в лучшее будущее.

Смс-поздравления с Новым годом

С Новым годом! Мира, здоровья и счастья вам и вашим близким!

Пусть Новый год принесет только хорошие новости!

С праздником! Пусть 2026 год будет счастливым и удачным.

Мира, тепла и радости в Новом году!

Пусть в Новом году сбудутся все мечты!

С Новым годом! Желаю сил, здоровья и уверенности.

Счастья, добра и хорошего настроения на весь год!

Пусть Новый год будет спокойным и светлым!

С праздником! Пусть удача будет рядом каждый день.

Новых надежд, новых побед и мира в Новом году!

Поздравления с Новым годом в открытках

