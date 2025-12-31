Поздравления с Новым годом: в стихах, прозе, смс и картинках — подборка теплых пожеланий
Накануне Нового года украинцы традиционно выбирают самые лучшие слова, чтобы поздравить родных, друзей, коллег и близких людей. Кто-то отдает предпочтение классическим поздравлениям в прозе, другие — стихам или коротким смс-сообщениям.
Предлагаем подборку новогодних поздравлений в разных форматах.
Поздравления с Новым годом в стихах
Пусть Новый год придет с добром,
С надеждой, миром и теплом,
Пусть счастье будет в каждом дне,
И сбудутся все мечты.
***
Пусть новый год подарит силы,
Здоровье, веру и любовь,
Чтоб дни всегда были счастливы,
А в сердце — радость вновь и вновь.
***
Пусть в Новом году
Удача двери отворит,
А счастье и мир на каждом шагу
Вас не покинут ни на миг.
***
Пусть будет год без потерь и боли,
С добром, надеждой и теплом,
Пусть сбудутся мечты по воле,
А дом наполнится добром.
***
С Новым годом! Пусть звезды ясные
Осветят путь в будущее,
Пусть будет мир во всей стране
И радость в каждой жизни.
***
Пусть Новый год принесет свет,
Сотрет тревоги и страхи,
И щедро подарит счастье
Для сердца, дома и души.
***
Пусть в году, что уже пришел,
Вас не покинет ласка судьбы,
Пусть будут мир, тепло, любовь
И счастье — искреннее, без прикрас.
***
Пусть Новый год благословит
На добрые дела и надежды,
И поможет осуществить
Все желания и все мечты.
***
С новым началом, с новым днем,
Пусть он будет светлым и удачным,
Чтобы каждый шаг и каждый миг
Несли в мир только добро.
***
Пусть этот год несет победы,
Здоровье, мир и добрый час,
И пусть откроются дороги
К счастью и радости для вас.
Поздравления с Новым годом в прозе
Поздравляю с Новым годом! Желаю крепкого здоровья, мира, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть этот год принесет только добрые перемены.
***
Пусть Новый год станет для вас годом спокойствия, тепла и исполнения самых заветных мечтаний. Желаю гармонии в сердце и счастья в семье.
***
С Новым годом! Пусть в вашем доме всегда царят любовь, взаимопонимание и достаток, а все трудности останутся в прошлом.
***
Желаю, чтобы в Новом году вас сопровождали успех, здоровье и вера в собственные силы. Пусть каждый день приносит хорошие новости.
***
Искренне поздравляю с Новым годом! Пусть он будет щедрым на радостные события, теплые встречи и счастливые мгновения.
***
Пусть Новый год подарит мир, внутреннее равновесие и новые возможности для развития и роста.
***
С наилучшими пожеланиями в Новом году! Пусть осуществится все задуманное, а каждый шаг ведет к успеху.
***
Желаю, чтобы Новый год принес в вашу жизнь свет, надежду и уверенность, а все испытания были преодолены.
***
Поздравляю с Новым годом! Пусть он станет годом добрых дел, правильных решений и счастливых перемен.
***
Пусть в Новом году у вас будут достаток, здоровье, поддержка близких и вера в лучшее будущее.
Смс-поздравления с Новым годом
С Новым годом! Мира, здоровья и счастья вам и вашим близким!
Пусть Новый год принесет только хорошие новости!
С праздником! Пусть 2026 год будет счастливым и удачным.
Мира, тепла и радости в Новом году!
Пусть в Новом году сбудутся все мечты!
С Новым годом! Желаю сил, здоровья и уверенности.
Счастья, добра и хорошего настроения на весь год!
Пусть Новый год будет спокойным и светлым!
С праздником! Пусть удача будет рядом каждый день.
Новых надежд, новых побед и мира в Новом году!
Поздравления с Новым годом в открытках
