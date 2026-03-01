Французская военная база в Абу-Даби пострадала от атаки дронов

Министр обороны Франции сообщила о незначительных материальных убытках, к счастью, обошлось без пострадавших.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Франции Катрин Вотрен подтвердила, что французская военно-морская база в Объединенных Арабских Эмиратах пострадала во время атаки дронов, однако повреждения считаются незначительными, а пострадавших среди военных нет.

По ее словам, ангары французской базы, граничащие с портом Абу-Даби, были повреждены, но сама территория, где находится контингент, не подверглась прямым ударам. Вотрен подчеркнула, что ущерб ограничивается материальным, а военные находятся в состоянии максимальной боевой готовности из-за быстро меняющейся ситуации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.