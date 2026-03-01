Французька військова база в Абу-Дабі постраждала від атаки дронів

Міністерка оборони Франції повідомила про незначні матеріальні збитки, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Міністерка оборони Франції Катрін Вотрен підтвердила, що французька військово-морська база в Об’єднаних Арабських Еміратах постраждала під час атаки дронів, проте ушкодження вважаються незначними, а постраждалих серед військових немає.

За її словами, ангари французької бази, що межують з портом Абу-Дабі, були пошкоджені, але сама територія, де перебуває контингент, не зазнала прямих ударів. Вотрен наголосила, що збитки обмежуються матеріальними, а військові перебувають у стані максимальної бойової готовності через швидко змінювану ситуацію.

