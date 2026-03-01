  1. У світі

Французька військова база в Абу-Дабі постраждала від атаки дронів

21:42, 1 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міністерка оборони Франції повідомила про незначні матеріальні збитки, на щастя, обійшлося без постраждалих.
Французька військова база в Абу-Дабі постраждала від атаки дронів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерка оборони Франції Катрін Вотрен підтвердила, що французька військово-морська база в Об’єднаних Арабських Еміратах постраждала під час атаки дронів, проте ушкодження вважаються незначними, а постраждалих серед військових немає.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, ангари французької бази, що межують з портом Абу-Дабі, були пошкоджені, але сама територія, де перебуває контингент, не зазнала прямих ударів. Вотрен наголосила, що збитки обмежуються матеріальними, а військові перебувають у стані максимальної бойової готовності через швидко змінювану ситуацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Франція Іран

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штрафи не переглядали з 1996 року — уряд готує жорсткі зміни до КУпАП

Кабмін пропонує збільшити строки притягнення до відповідальності за фінансові правопорушення.

Нові вироки ВС щодо мобілізації, ВЛК та корупції в ЗСУ: дайджест військового права

Прокуратура викриває нові схеми ухилення від призову, а Верховний Суд демонструє дедалі суворішу позицію: релігійні переконання, чи формальне каяття більше не є автоматичними підставами для пом’якшення покарання.

У проєкті нового ЦК можуть повернути заборону на розлучення під час вагітності

У новій редакції Цивільного кодексу України можуть відновити норму, яка встановлює обмеження на розірвання шлюбу у період вагітності.

Межа між умисним вбивством та залишенням у небезпеці: позиція ВС

Як Верховний Суд визначає критерії відмежування умисного вбивства від залишення в небезпеці.

Парламент пропонує дозволити знищення оригіналів документів

В Україні можуть дозволити знищувати паперові архіви до закінчення терміну їх зберігання, якщо створено належну електронну копію.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]