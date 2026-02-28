Іран атакував шахедами міжнародний аеропорт Кувейту — відео

Повідомляється про пошкодження інфраструктури.

Міжнародний аеропорт Кувейту зазнав атаки іранських безпілотників. За попередньою інформацією, внаслідок удару є пошкодження інфраструктури. Про це повідомляє видання Kuwait Times, зазначаючи, що дрон влучив по території аеропорту.

За наявними даними, атаку здійснили іранські безпілотники типу «Шахед». Деталі щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань уточнюються. Офіційні органи Кувейту наразі не оприлюднили повної інформації про наслідки інциденту.

Крім того, на невизначений час закрито одразу три аеропорти в Об’єднаних Арабських Еміратах:

аеропорт Шарджа;

Міжнародний аеропорт Дубая;

аеропорт Аль-Мактум.

Усі вони тимчасово припинили роботу на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні.

Ситуація залишається напруженою, інформація про наслідки атак продовжує надходити.

Нагадаємо, 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану. Він додав, що завдання США полягає у забезпеченні безпеки громадян країни шляхом нейтралізації прямих загроз, які походять від іранського режиму.

Після цього Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю. У центрі, на півночі Ізраїлю, у прибережному місті Хайфа, а також у Тель-Авіві лунають сирени.

Іран здійснив ракетні удари по країнах Близького Сходу, зокрема по Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту, де розміщені бази США.

МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану .

Додамо, що у Дубаї лунають вибухи: місто перебуває під обстрілом Ірану.

