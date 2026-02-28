  1. У світі

Радбез ООН проведе екстрене засідання через загострення на Близькому Сході

18:37, 28 лютого 2026
Засідання заплановане на 28 лютого о 23:00 за київським часом.
Рада Безпеки ООН у суботу, 28 лютого, проведе екстрене засідання, присвячене загостренню ситуації на Близькому Сході. Про це повідомили у постійному представництві Великої Британії при ООН. Наразі саме Британія головує в Раді Безпеки.

«Після звернень кількох членів РБ ООН із проханням провести сьогодні екстрене засідання Велика Британія, яка головує в Раді Безпеки, скличе засідання щодо ситуації на Близькому Сході», – зазначили у постпредстві, передає Укрінформ.

За інформацією дипломатів, із відповідним запитом звернулися Бахрейн, Колумбія, Китай, Франція та РФ.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підтвердив готовність взяти участь у засіданні та виступити з цього питання.

Початок засідання запланований на 16:00 за нью-йоркським часом, що відповідає 23:00 за київським часом.

Нагадаємо,  28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану. Він додав, що завдання США полягає у забезпеченні безпеки громадян країни шляхом нейтралізації прямих загроз, які походять від іранського режиму.

Після цього Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю. У центрі, на півночі Ізраїлю, у прибережному місті Хайфа, а також у Тель-Авіві лунають сирени.

Іран здійснив ракетні удари по країнах Близького Сходу, зокрема по Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту, де розміщені бази США.

МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану .

Додамо, що у Дубаї лунають вибухи: місто перебуває під обстрілом Ірану.

ООН

