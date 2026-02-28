  1. Відео
Іранські «шахеди» наблизилися до Бурдж-Халіфи — відео з Дубая

18:55, 28 лютого 2026
У мережі з’явилися кадри, на яких дрон пролітає поблизу найвищого хмарочоса світу.
Іранські ракети та дрони-камікадзе під час масованої атаки по Об’єднаних Арабських Еміратах наблизилися до одного з найвідоміших символів країни — хмарочоса Бурдж-Халіфа в Дубаї. У мережі з’явилося відео, на якому безпілотник пролітає поблизу вежі.

За повідомленнями очевидців, вибухи лунали в районах, розташованих неподалік найвищої будівлі світу. Офіційного підтвердження щодо безпосереднього ураження об’єкта немає.

Міністерство оборони ОАЕ заявило, що країна зазнала «відвертого нападу з використанням іранських балістичних ракет». За даними відомства, системи протиповітряної оборони перехопили кілька ракет, а згодом — і нову хвилю атак.

Водночас через падіння уламків, за офіційною інформацією, загинула одна цивільна особа азійського походження. У різних районах фіксували пожежі, кадри з місця подій поширюють очевидці.

Міноборони ОАЕ засудило напад, назвавши його грубим порушенням національного суверенітету та міжнародного права.

«ОАЕ зазнали відвертого нападу з використанням іранських балістичних ракет, зазначивши, що системи протиповітряної оборони ОАЕ ефективно впоралися з ракетами і успішно перехопили кілька ракет.... В результаті падіння уламків загинула одна цивільна особа азіатської національності...

ОАЕ застерігають за собою право реагувати на цю ескалацію та вживати всіх необхідних заходів для захисту своєї території, громадян і резидентів, а також для збереження свого суверенітету, безпеки та стабільності», — наголосили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що в Дубаї пролунали вибухи, а в районі острова Пальма Джумейра сталася масштабна пожежа поблизу готелю Fairmont The Palm. У місті працювали системи ППО, частину аеропортів було тимчасово закрито.

Ситуація в ОАЕ залишається напруженою. Інформація щодо наслідків атак продовжує уточнюватися.

