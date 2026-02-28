У Китаї 10-річний хлопчик довів у суді: батьки не мають права витрачати подаровані дітям гроші

Батько використав 80 тисяч юанів із дитячих подарунків на власне весілля, але суд зобов’язав повернути гроші синові.

У Китаї 10-річний хлопчик подав до суду на власного батька після того, як той витратив майже 80 тисяч юанів (приблизно 11,5 тисячі доларів) із дитячих подарункових грошей на своє друге весілля. Суд зобов’язав чоловіка повернути синові всю суму. Про це повідомляє Independent.

Що це за гроші

Йдеться про традиційні грошові подарунки на Китайський Новий рік. У Піднебесній дітям дарують гроші в так званих «червоних конвертах» — це символ побажання щастя та достатку. Зазвичай діти отримують такі подарунки від родичів щороку.

Саме ці кошти — 82 750 юанів — накопичувалися на банківському рахунку хлопчика. Рахунок контролював батько, з яким дитина проживала після розлучення батьків у місті Чженчжоу провінції Хенань.

Як зникли заощадження

Після того як батько вдруге одружився, хлопчик переїхав жити до матері. Тоді й з’ясувалося, що рахунок повністю спустошений — разом із нарахованими відсотками.

Згодом мати дізналася: усі гроші чоловік витратив на організацію власного весілля.

Позиція батька

Чоловік відмовлявся повертати кошти. Він стверджував, що гроші дарували його родичі та друзі, а тому фактично це «сімейні» кошти. Повернути їх, за його словами, він планував лише після досягнення сином повноліття.

Також батько заявляв, що на рішення подати позов хлопчика нібито вплинула мати з фінансових мотивів.

Що вирішив суд

Суд у Китаї став на бік дитини. Згідно з цивільним законодавством країни, грошові подарунки, передані неповнолітнім, є їхньою особистою власністю. Батьки можуть лише управляти такими коштами як законні представники, але не мають права використовувати їх для власних потреб.

Суд підкреслив: витрачати гроші дитини дозволено лише в її інтересах — наприклад, на навчання або лікування. Використання коштів на весілля батька є порушенням прав неповнолітнього.

Чому це викликало резонанс

Історія набула широкого розголосу в соцмережах і знову підняла дискусію: чи мають батьки право розпоряджатися грошима, подарованими дітям.

У Китаї традиція «червоних конвертів» дуже поширена, і суми іноді можуть бути значними. Тому питання, кому належать ці гроші — дитині чи родині, — для багатьох залишається актуальним.

