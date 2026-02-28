Час і місце переговорів України, США та РФ залежатимуть від безпекової ситуації — Володимир Зеленський

Тристоронню зустріч планували провести в Абу-Дабі на початку березня.

Дата та локація наступних переговорів за участі представників України, Сполучених Штатів Америки та Росії визначатимуться з урахуванням безпекових умов і реальних дипломатичних можливостей. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

За словами Глави держави, конкретні параметри зустрічі наразі не узгоджені, оскільки ситуація залишається залежною від розвитку подій і міжнародного контексту.

«В залежності від безпекових обставин та реальних дипломатичних можливостей будуть визначені час та місце наступної зустрічі нашої команди та команди Сполучених Штатів Америки – зустрічі з росіянами», - сказав він.

Таким чином, підготовка до потенційних переговорів триває, однак остаточні рішення щодо їх проведення ухвалюватимуться з урахуванням поточної безпекової ситуації.

Як повідомлялося раніше, тристороння зустріч України, США та РФ може відбутися в Абу-Дабі на початку березня.

