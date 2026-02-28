  1. В Україні
  2. / У світі

Час і місце переговорів України, США та РФ залежатимуть від безпекової ситуації — Володимир Зеленський

16:30, 28 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Тристоронню зустріч планували провести в Абу-Дабі на початку березня.
Час і місце переговорів України, США та РФ залежатимуть від безпекової ситуації — Володимир Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дата та локація наступних переговорів за участі представників України, Сполучених Штатів Америки та Росії визначатимуться з урахуванням безпекових умов і реальних дипломатичних можливостей. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Глави держави, конкретні параметри зустрічі наразі не узгоджені, оскільки ситуація залишається залежною від розвитку подій і міжнародного контексту.

«В залежності від безпекових обставин та реальних дипломатичних можливостей будуть визначені час та місце наступної зустрічі нашої команди та команди Сполучених Штатів Америки – зустрічі з росіянами», - сказав він.

Таким чином, підготовка до потенційних переговорів триває, однак остаточні рішення щодо їх проведення ухвалюватимуться з урахуванням поточної безпекової ситуації.

Як повідомлялося раніше, тристороння зустріч України, США та РФ може відбутися в Абу-Дабі на початку березня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США рф Україна Володимир Зеленський переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Коли апеляція формує нову практику: процесуальний парадокс Великої Палати

Дискусія навколо повноважень ВП ВС виходить за межі внутрішньої організації суду та торкається довіри до правосуддя в Україні.

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Суд зможе надавати до шести місяців для примирення подружжя: як зміниться процес розлучення

Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення подружжя.

Верховний Суд нагадує: закінчення строку трудового договору не означає автоматичного звільнення

Якщо контракт вимагає попередити працівника про звільнення за два місяці, навіть один день зволікання може призвести до визнання звільнення незаконним

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]