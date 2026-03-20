На адвокатів чекають зміни — у Мін’юсті запустили роботу над новими законами

У Мін’юсті відбулося перше засідання Робочої групи з реформування адвокатури, яка готуватиме зміни до законодавства про адвокатуру.

Фото: minjust.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Робоча група з питань удосконалення законодавства у сфері адвокатури та адвокатської діяльності, утворена постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2026 року № 42.

Метою роботи групи є:

напрацювання змін до законодавства для реформування адвокатури;

посилення гарантій професійної діяльності адвокатів;

підвищення якості правничої допомоги.

Створення робочої групи означає старт нового етапу реформи адвокатури — з фокусом на гарантії професії та якість правничої допомоги.

До процесу одразу залучили всі ключові сторони — представники Мін’юсту, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, народні депутати України а також науковці, адвокати, представники професійної спільноти, інститутів громадянського суспільства та міжнародних партнерів.

Людмила Сугак наголосила на важливості виконання заходів Дорожньої карти з питань верховенства права, що сприятиме виконанню Україною євроінтеграційних зобов’язань.

Тобто мова не лише про внутрішні зміни, а й про відповідність стандартам ЄС.

Водночас одним із ключових питань засідання стало оновлення складу робочої групи для забезпечення паритетного представництва Верховної Ради, Національної асоціації адвокатів, органів державної влади та громадянського суспільства.

«Реформа адвокатури — це комплексне питання, яке потребує скоординованої та конструктивної співпраці між всіма зацікавленими сторонами: адвокатською спільнотою, парламентом, іншими державними органами та громадянським суспільством. Ця робоча група має стати майданчиком для відкритого фахового діалогу який допоможе нам знайти спільні позиції», — зазначив Денис Маслов.

Фактично, на порядку денному — баланс між посиленням регулювання та збереженням незалежності адвокатури. Саме від цього залежатиме, чи стане реформа змістовною, а не формальною.

Як відомо, спроби реформування адвокатури в Україні триває вже не перший рік і майже завжди викликає суперечки. Головне складне питання — як зберегти незалежність адвокатів і водночас оновити правила гри.

Раніше подібні ініціативи часто критикували через ризик посилення контролю з боку держави. З іншого боку, є запит на кращу якість правничої допомоги з боку самих українців. Також міжнародні партнери та європейські інституції очікують вищих стандартів і більшої прозорості адвокатури, особливо в умовах євроінтеграції.

Що вже пропонували змінити:

правила доступу до професії (іспити, стажування)

дисциплінарну відповідальність адвокатів

повноваження органів адвокатського самоврядування

гарантії адвокатської діяльності

стандарти якості правничої допомоги

Тому все впирається в баланс: або це буде реальний компроміс із адвокатською спільнотою, або черговий конфлікт навколо реформи та її відкладення на невизначений термін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.