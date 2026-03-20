Адвокатов ждут изменения — в Минюсте начали работу над новыми законами

16:30, 20 марта 2026
В Минюсте состоялось первое заседание Рабочей группы по реформированию адвокатуры, которая будет готовить изменения в законодательство об адвокатуре.
Адвокатов ждут изменения — в Минюсте начали работу над новыми законами
Рабочая группа по вопросам совершенствования законодательства в сфере адвокатуры и адвокатской деятельности, образованная постановлением Кабинета Министров Украины от 12 января 2026 года № 42.

Целью работы группы являются:

  • разработка изменений в законодательство для реформирования адвокатуры;
  • усиление гарантий профессиональной деятельности адвокатов;
  • повышение качества правовой помощи.

Создание рабочей группы означает старт нового этапа реформы адвокатуры — с фокусом на гарантиях профессии и качестве юридической помощи.

К процессу сразу привлекли все ключевые стороны — представителей Минюста, Офиса Президента Украины, Кабинета Министров Украины, народных депутатов Украины, а также ученых, адвокатов, представителей профессионального сообщества, институтов гражданского общества и международных партнеров.

Людмила Сугак подчеркнула важность выполнения мероприятий Дорожной карты по вопросам верховенства права, что будет способствовать выполнению Украиной евроинтеграционных обязательств.

То есть речь идет не только о внутренних изменениях, но и о соответствии стандартам ЕС.

В то же время одним из ключевых вопросов заседания стало обновление состава рабочей группы для обеспечения паритетного представительства Верховной Рады, Национальной ассоциации адвокатов, органов государственной власти и гражданского общества.

«Реформа адвокатуры — это комплексный вопрос, который требует скоординированного и конструктивного сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами: адвокатским сообществом, парламентом, другими государственными органами и гражданским обществом. Эта рабочая группа должна стать площадкой для открытого профессионального диалога, который поможет нам найти общие позиции», — отметил Денис Маслов.

Фактически, на повестке дня — баланс между усилением регулирования и сохранением независимости адвокатуры. Именно от этого будет зависеть, станет ли реформа содержательной, а не формальной.

Как известно, попытки реформирования адвокатуры в Украине продолжаются уже не первый год и почти всегда вызывают споры. Главный сложный вопрос — как сохранить независимость адвокатов и одновременно обновить правила игры.

Ранее подобные инициативы часто критиковали из-за риска усиления контроля со стороны государства. С другой стороны, есть запрос на более высокое качество правовой помощи со стороны самих украинцев. Также международные партнёры и европейские институты ожидают более высоких стандартов и большей прозрачности адвокатуры, особенно в условиях евроинтеграции.

Что уже предлагали изменить:

  • правила доступа к профессии (экзамены, стажировка)
  • дисциплинарную ответственность адвокатов
  • полномочия органов адвокатского самоуправления
  • гарантии адвокатской деятельности
  • стандарты качества правовой помощи

Поэтому всё будет упираться в баланс: либо это станет реальным компромиссом с адвокатским сообществом, либо очередным конфликтом вокруг реформы и её очередным отложением на неопределённый срок.

