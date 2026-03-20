В Україні заочно засудили суддю РФ за незаконний вирок полоненому бійцю «Азову»

20:24, 20 березня 2026
В Україні засудили російського суддю до 10 років ув’язнення за незаконний вирок полоненому бійцю «Азову», якого він покарав за сам факт участі у бойових діях.
В Україні ухвалено вирок судді РФ, який незаконно засудив українського військовополоненого. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Шевченківський районний суд міста Києва визнав чинного суддю Південного окружного військового суду РФ винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Прокурори Офісу Генерального прокурора довели, що у травні 2024 року він ухвалив завідомо неправосудний вирок щодо військовослужбовця бригади «Азов» Національної гвардії України, який перебував у полоні. Суддя засудив його до 18 років ув’язнення виключно за участь у бойових діях.

Такі дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Зокрема, Женевська конвенція прямо забороняє притягнення військовополонених до кримінальної відповідальності лише за факт їхньої участі у збройному конфлікті.

Фактично, використовуючи своє службове становище, суддя легітимізував переслідування полоненого за дії, які не є злочином, зазначили в ОГП.

Розгляд справи відбувся у порядку спеціального судового провадження — за відсутності обвинуваченого (in absentia).

