  В Украине

В Украине заочно осудили судью РФ за незаконный приговор пленнику «Азова»

20:24, 20 марта 2026
В Украине приговорили российского судью к 10 годам тюрьмы за незаконный приговор пленному бойцу «Азова», которого он наказал за сам факт участия в боевых действиях.
В Украине вынесен приговор судьи РФ, незаконно осудивший украинского военнопленного. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Шевченковский районный суд Киева признал действующего судью Южного окружного военного суда РФ виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали, что в мае 2024 года он вынес заведомо неправосудный приговор в отношении находившегося в плену военнослужащего бригады «Азов» Национальной гвардии Украины. Судья приговорил его к 18 годам тюрьмы исключительно за участие в боевых действиях.

Такие действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Женевская конвенция прямо запрещает привлечение военнопленных к уголовной ответственности только за факт их участия в вооруженном конфликте.

Фактически, используя свое служебное положение, судья легитимизировал преследование пленника за действия, не являющиеся преступлением, отметили в ОГП.

Рассмотрение дела состоялось в порядке специального судебного производства – при отсутствии обвиняемого (in absentia).

