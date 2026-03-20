В Украине заочно осудили судью РФ за незаконный приговор пленнику «Азова»

В Украине приговорили российского судью к 10 годам тюрьмы за незаконный приговор пленному бойцу «Азова», которого он наказал за сам факт участия в боевых действиях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине вынесен приговор судьи РФ, незаконно осудивший украинского военнопленного. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Шевченковский районный суд Киева признал действующего судью Южного окружного военного суда РФ виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали, что в мае 2024 года он вынес заведомо неправосудный приговор в отношении находившегося в плену военнослужащего бригады «Азов» Национальной гвардии Украины. Судья приговорил его к 18 годам тюрьмы исключительно за участие в боевых действиях.

Такие действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Женевская конвенция прямо запрещает привлечение военнопленных к уголовной ответственности только за факт их участия в вооруженном конфликте.

Фактически, используя свое служебное положение, судья легитимизировал преследование пленника за действия, не являющиеся преступлением, отметили в ОГП.

Рассмотрение дела состоялось в порядке специального судебного производства – при отсутствии обвиняемого (in absentia).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.