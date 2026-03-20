Україна і Росія використовують Telegram у протистоянні — заява Зеленського

Президент наголосив, що Україна протидіє російським операціям у месенджері та продовжить комунікацію з російським суспільством попри обмеження.

Російські спецслужби використовували і продовжують використовувати месенджер Telegram для роботи в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський, додавши, що українська сторона виявляє такі дії та протидіє їм.

За його словами, Україна також використовує Telegram для роботи на території Росії. Водночас через обмеження функціонування месенджера в РФ передача сигналів російському суспільству ускладниться, однак ця робота триватиме.

Зеленський повідомив, що отримав доповідь щодо нової російської мережі Max і зазначив, що українська сторона працюватиме і в цьому напрямку.

Президент також заявив, що обмеження соціальних мереж і мобільного зв’язку в Росії спрямовані на встановлення тотального контролю. За його оцінкою, такі дії означають рух назад у розвитку країни.

