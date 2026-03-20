Украина и Россия используют Telegram в противостоянии — заявление Зеленского

Президент подчеркнул, что Украина противодействует российским операциям в мессенджере и продолжит общение с российским обществом, несмотря на ограничения.

Российские спецслужбы использовали и продолжают использовать мессенджер Telegram для работы в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, добавив, что украинская сторона выявляет такие действия и противодействует им.

По его словам, Украина также использует Telegram для работы на территории России. В то же время из-за ограничений функционирования мессенджера в РФ передача сигналов российскому обществу усложнится, однако эта работа будет продолжаться.

Зеленский сообщил, что получил доклад о новой российской сети Max и отметил, что украинская сторона будет работать и в этом направлении.

Президент также заявил, что ограничения социальных сетей и мобильной связи в России направлены на установление тотального контроля. По его оценке, такие действия означают шаг назад в развитии страны.

