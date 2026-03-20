Що необхідно покласти до великоднього кошика – традиції, символіка та заборони

До святкового кошика традиційно входять паска, яйця, м’ясні та молочні продукти, а також сіль, хрін і свічка — кожен із цих елементів має окреме символічне значення.

До великоднього кошика в Україні традиційно кладуть паску, крашанки та писанки, м’ясні вироби, сир і масло, а також хрін і сіль. Кошик накривають вишитим рушником і прикрашають зеленню, вербою, свічкою та квітами.

Паска є символом Воскресіння Христа та Царства Небесного. Яйця — писанки й крашанки — означають нове життя і перемогу життя над смертю.

М’ясні продукти, зокрема ковбаса, шинка чи сало, символізують жертовність і пасхальну трапезу. Молочні вироби — сир і вершкове масло — уособлюють достаток, здоров’я та ніжність.

Хрін у кошику означає міцність духу і віру, а сіль — достаток, очищення та зв’язок між Богом і людьми. Свічку запалюють під час освячення як символ Божого світла.

Водночас у кошик не рекомендують класти алкоголь (виняток — вино «Кагор»), кров’янку та інші продукти з крові, а також матеріальні цінності, документи чи гострі предмети.

Кошик традиційно оздоблюють барвінком або іншою зеленню, освяченою вербою та накривають вишитим рушником.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», напередодні Великодня традиційно фіксують підвищення цін на базові продукти. Саме яйця, без яких складно уявити Великдень, демонструють найпомітніше зростання. Очікується, що їхня вартість підніметься приблизно на 10–15%. Причиною є сезонне скорочення виробництва та підвищений попит перед святами.

