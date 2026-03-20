  1. Суспільство
  2. / В Україні

Що необхідно покласти до великоднього кошика – традиції, символіка та заборони

20:06, 20 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
До святкового кошика традиційно входять паска, яйця, м’ясні та молочні продукти, а також сіль, хрін і свічка — кожен із цих елементів має окреме символічне значення.
Що необхідно покласти до великоднього кошика – традиції, символіка та заборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До великоднього кошика в Україні традиційно кладуть паску, крашанки та писанки, м’ясні вироби, сир і масло, а також хрін і сіль. Кошик накривають вишитим рушником і прикрашають зеленню, вербою, свічкою та квітами.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Паска є символом Воскресіння Христа та Царства Небесного. Яйця — писанки й крашанки — означають нове життя і перемогу життя над смертю.

М’ясні продукти, зокрема ковбаса, шинка чи сало, символізують жертовність і пасхальну трапезу. Молочні вироби — сир і вершкове масло — уособлюють достаток, здоров’я та ніжність.

Хрін у кошику означає міцність духу і віру, а сіль — достаток, очищення та зв’язок між Богом і людьми. Свічку запалюють під час освячення як символ Божого світла.

Водночас у кошик не рекомендують класти алкоголь (виняток — вино «Кагор»), кров’янку та інші продукти з крові, а також матеріальні цінності, документи чи гострі предмети.

Кошик традиційно оздоблюють барвінком або іншою зеленню, освяченою вербою та накривають вишитим рушником.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», напередодні Великодня традиційно фіксують підвищення цін на базові продукти.  Саме яйця, без яких складно уявити Великдень, демонструють найпомітніше зростання. Очікується, що їхня вартість підніметься приблизно на 10–15%. Причиною є сезонне скорочення виробництва та підвищений попит перед святами.

Також «Судово-юридична газета» писала, що у 2026 році християни різних конфесій знову святкуватимуть Великдень у різні дні та чи буде вихідній додатковий на свято. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]