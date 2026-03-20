Что кладут в пасхальную корзину — традиции и символика

В праздничную корзину традиционно входят паска, яйца, мясные и молочные продукты, а также соль, хрен и свеча — каждый из этих элементов имеет свое символическое значение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пасхальную корзину в Украине традиционно кладут паску, крашеные яйца и писанки, мясные изделия, творог и масло, а также хрен и соль. Корзину накрывают вышитым рушником и украшают зеленью, вербой, свечой и цветами.

Пасхальный кулич является символом Воскресения Христа и Царства Небесного. Яйца — писанки и крашенки — означают новую жизнь и победу жизни над смертью.

Мясные продукты, в частности колбаса, ветчина или сало, символизируют жертвенность и пасхальную трапезу. Молочные продукты — творог и сливочное масло — олицетворяют достаток, здоровье и нежность.

Хрен в корзине означает крепость духа и веру, а соль — достаток, очищение и связь между Богом и людьми. Свечу зажигают во время освящения как символ Божьего света.

В то же время в корзину не рекомендуют класть алкоголь (исключение — вино «Кагор»), кровянку и другие продукты из крови, а также материальные ценности, документы или острые предметы.

Корзину традиционно украшают барвинком или другой зеленью, освященной вербой, и накрывают вышитым рушником.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», накануне Пасхи традиционно фиксируется повышение цен на базовые продукты. Именно яйца, без которых трудно представить Пасху, демонстрируют наиболее заметный рост цен. Ожидается, что их стоимость поднимется примерно на 10–15 %. Причиной является сезонное сокращение производства и повышенный спрос перед праздниками.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.