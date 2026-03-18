Пасхальная корзина дорожает: сколько потратят украинцы в 2026 году

Перед Пасхой цены на базовые продукты растут.

В преддверии Пасхи традиционно фиксируют повышение цен на базовые продукты. Нынешняя ситуация не станет исключением – спрос растет, а вместе с ним и расходы покупателей.

Эксперты объясняют удорожание сразу несколькими факторами: мировыми рыночными тенденциями, увеличением расходов на топливо и энергию, а также сокращением поголовья скота.

Именно яйца, без которых сложно представить Пасху, демонстрируют самый заметный рост. Ожидается, что их стоимость поднимется примерно на 10-15%. Причиной сезонное сокращение производства и повышенный спрос перед праздниками.

Мясо прибавит в цене умеренно

Свинина, говядина и птица тоже несколько подорожают, но без резких скачков. На цены влияют затраты на горючее, энергию и колебания валют. В то же время курятина остается относительно стабильной, а акционные предложения в магазинах позволяют частично сэкономить. Об этом пишет ТСН.

Молочные продукты тоже подрастут

Сыр, масло и сметана могут прибавить в цене на несколько процентов. Это связано с ростом затрат на производство, в частности из-за более дорогих энергоносителей.

Паска станет дороже

Стоимость ингредиентов для праздничной выпечки тоже увеличивается. Мука, ​​сахар и сухофрукты могут подорожать на 5–10% ближе к Пасхе, что повлияет и на цену готовых куличей.

Овощи и фрукты тоже не дешевеют

На рынке овощей заметно повышение цен, особенно на огурцы, морковь и чеснок. В то же время активно растет предложение капусты, лука и картофеля, включая молодую продукцию. Среди фруктов наиболее популярны яблоки, которые представлены как украинскими, так и импортными поставщиками.

