Великодній кошик дорожчає: скільки витратять українці 2026 року

08:48, 18 березня 2026
Перед Великоднем ціни на базові продукти зростають.
Напередодні Великодня традиційно фіксують підвищення цін на базові продукти. Цьогорічна ситуація не стане винятком — попит зростає, а разом із ним і витрати покупців.

Експерти пояснюють подорожчання одразу кількома факторами: світовими ринковими тенденціями, збільшенням витрат на пальне та енергію, а також скороченням поголів’я худоби.

Саме яйця, без яких складно уявити Великдень, демонструють найпомітніше зростання. Очікується, що їхня вартість підніметься приблизно на 10–15%. Причиною є сезонне скорочення виробництва та підвищений попит перед святами.

М’ясо додасть у ціні помірно

Свинина, яловичина та птиця також дещо подорожчають, але без різких стрибків. На ціни впливають витрати на пальне, енергію та коливання валют. Водночас курятина залишається відносно стабільною, а акційні пропозиції в магазинах дозволяють частково зекономити. Про це пише ТСН. 

Молочні продукти теж підростуть

Сир, масло та сметана можуть додати в ціні на кілька відсотків. Це пов’язано зі зростанням витрат на виробництво, зокрема через дорожчі енергоносії.

Паска стане дорожчою

Вартість інгредієнтів для святкової випічки також збільшується. Борошно, цукор і сухофрукти можуть подорожчати на 5–10% ближче до Великодня, що вплине і на ціну готових пасок.

Овочі та фрукти теж не дешевшають

На ринку овочів помітне підвищення цін, особливо на огірки, моркву та часник. Водночас активно зростає пропозиція капусти, цибулі та картоплі, включно з молодою продукцією. Серед фруктів найпопулярнішими залишаються яблука, які представлені як українськими, так і імпортними постачальниками.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у 2026 році християни різних конфесій знову святкуватимуть Великдень у різні дні. 

Також повідомляли, чи буде вихідній додатковий на Великдень. 

