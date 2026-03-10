  1. В Україні
  2. / Суспільство

Великдень 2026: коли святкують православні та католики в Україні

08:50, 10 березня 2026
Дата Великодня у 2026 році відрізнятиметься для різних конфесій.
Великдень 2026: коли святкують православні та католики в Україні
У 2026 році християни різних конфесій знову святкуватимуть Великдень у різні дні. Для православних та греко-католиків свято Воскресіння Ісуса Христа припадає на 12 квітня, тоді як римо-католики відзначатимуть Пасху 5 квітня.

Така різниця у датах виникає через різні способи обчислення дня Великодня. Водночас інколи святкування може збігатися. Наприклад, у 2025 році християни східного та західного обрядів святкували Пасху разом — 20 квітня.

Великдень є одним із найголовніших свят християнства, поряд із Різдвом. Однак історично склалося так, що його дата не є фіксованою і щороку змінюється. Через це у різних конфесіях вона може не збігатися. Розповідаємо, чому так відбувається, коли дати можуть співпадати та як віряни традиційно готуються до цього свята.

Чому Великдень 2026 святкують у різні дати

Дату Великодня визначають за спеціальною церковною системою обчислення, яка враховує календар, яким користується та чи інша конфесія. Римо-католицька церква застосовує григоріанський календар, тоді як православні та греко-католики традиційно орієнтуються на юліанський.

Через різницю між календарями дата Пасхи може як збігатися, так і суттєво відрізнятися. Інколи святкування навіть припадає на різні місяці — подібна ситуація, наприклад, була у 2024 році.

Під час визначення дати Великодня враховують не лише сонячний календар, а й місячний цикл. Крім того, важливою умовою є те, що свято завжди припадає на неділю, адже саме цього дня, згідно з християнською традицією, відбулося воскресіння Ісуса Христа.

Готуватися до Великодня християни починають задовго до самого свята. Після тижня Масниці, який цьогоріч припадала з 16 по 22 лютого, починається Великодній піст, який по-іншому ще називають Великим. Триває він 40 днів.

Після сорокаденного посту віряни відзначають Вхід Господа до Єрусалиму чи Вербну неділю. У 2026 році у православних та греко-католиків вона припадає на 5 квітня.

Останній тиждень перед Великоднем звуть Страсним тижнем. Кожен день цього періоду у храмах відправляють особливі служби та згадують поденно останні дні земного життя Ісуса Христа.

Україна свято

