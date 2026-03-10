Конкурс на посаду голови Служби судової охорони — розпочався прийом документів

Документи від кандидатів прийматимуться до 31 березня.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 5 березня 2026 року на засіданні Вищої ради правосуддя було одноголосно вирішено оголосити про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони.

З 08:00 10 березня 2026 року розпочався прийом документів.

Адреса прийому документів — вул. Липська, буд. 18/5, м. Київ, 01601.

Документи від кандидатів прийматимуться до 17:00 хвилин 31 березня 2026 року.

Місце, дата та час початку проведення конкурсу: Державна судова адміністрація України (вул. Липська, буд. 18/5, м. Київ), 17 квітня 2026 року, 10 година 00 хвилин.

Умови проведення конкурсу на зайняття посади Голови Служби судової охорони:

