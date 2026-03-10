Конкурс на должность главы Службы судебной охраны — начался прием документов

Документы от кандидатов будут приниматься до 31 марта.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 5 марта 2026 года на заседании Высшего совета правосудия было единогласно принято решение объявить о проведении конкурса на занятие вакантной должности Главы Службы судебной охраны.

С 08:00 10 марта 2026 года начался прием документов.

Адрес приема документов — ул. Липская, д. 18/5, г. Киев, 01601.

Документы от кандидатов будут приниматься до 17:00 31 марта 2026 года.

Место, дата и время начала проведения конкурса: Государственная судебная администрация Украины (ул. Липская, д. 18/5, г. Киев), 17 апреля 2026 года, 10:00.

Условия проведения конкурса на занятие должности Главы Службы судебной охраны:

