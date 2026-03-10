  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Перезагрузка судейского корпуса: что скрывается за кулисами Съезда

10:28, 10 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судьба судебного самоуправления в руках делегатов: в столице начался трехдневный марафон ХХ съезда судей
Перезагрузка судейского корпуса: что скрывается за кулисами Съезда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сегодня, 10 марта, после 19-месячного перерыва начал свою работу ХХ очередной съезд судей Украины. Это второй этап съезда, который продлится три дня, с 10 по 12 марта 2026 года.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Это не просто очередное собрание — это событие, которого судебная система ждала почти два года. В зале царит максимальная концентрация: более сотни делегатов со всех уголков страны съехались в столицу, чтобы решить судьбу ключевых органов судебного управления.

В течение этих трех дней делегаты планируют назначить судей Конституционного Суда Украины и проголосовать за обновленный состав Совета судей Украины, а также избрать двух членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда.

Что скрывается за кулисами Съезда:

Открытие и организация: Съезд открывает председатель Совета судей Украины Богдан Монич. Сразу формируются все рабочие органы процесса: президиум, секретариат и счетные комиссии. Именно от последних зависит точность каждого голоса.

Повестка дня: На столе — не только отчеты. Ключевое: избрание двух новых членов ВСП и заполнение вакансий, от которых зависит дееспособность конституционного органа. Принятие нового регламента Съезда, решение вопросов кадрового и финансового обеспечения.

Дискуссии: Делегаты не просто будут заслушивать отчеты ВККС и ГСА. В кулуарах и на трибуне будут обсуждать всё: от бронирования судей и работников аппаратов до финансового обеспечения судов, работающих под обстрелами.

Голосование: Избрание членов ВСП и судей КСУ проходит в закрытых кабинах.

Цифровой след: Каждое слово, каждое выступление и каждый спор фиксируются техническими средствами. Прозрачность — прежде всего, ведь все материалы впоследствии будут доступны на портале rsu.gov.ua.

«Судебно-юридическая газета» будет следить за процессом и информировать читателей обо всех важных решениях и событиях Съезда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о порядке избрания и увольнения председателей судов на столе Комитета по евроинтеграции: что им предлагается

Депутаты должны определить, приблизит ли Украину к европейским стандартам изменение процедуры избрания председателей судов.

Перезагрузка судейского корпуса: что скрывается за кулисами Съезда

Судьба судебного самоуправления в руках делегатов: в столице начался трехдневный марафон ХХ съезда судей

Украина легализует механизм привлечения к ответственности за подкуп иностранных чиновников

Законопроект предлагает привести антикоррупционные нормы в соответствие с международными правилами.

БП ВС отменила пожизненный приговор по делу о двойном убийстве после решения ЕСПЧ о жестоком обращении с осужденной

Большая Палата Верховного Суда отменила приговор о пожизненном лишении свободы после того, как Европейский суд по правам человека установил жестокое обращение с подозреваемой и нарушение права на справедливый суд.

ВККС и отбор судей: масштабы процедуры, дефицит кадров и организационные вызовы

Деятельность ВККС: масштабный отбор на должности судей местных судов продолжается.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]