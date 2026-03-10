Перезагрузка судейского корпуса: что скрывается за кулисами Съезда

Судьба судебного самоуправления в руках делегатов: в столице начался трехдневный марафон ХХ съезда судей

Сегодня, 10 марта, после 19-месячного перерыва начал свою работу ХХ очередной съезд судей Украины. Это второй этап съезда, который продлится три дня, с 10 по 12 марта 2026 года.

Это не просто очередное собрание — это событие, которого судебная система ждала почти два года. В зале царит максимальная концентрация: более сотни делегатов со всех уголков страны съехались в столицу, чтобы решить судьбу ключевых органов судебного управления.

В течение этих трех дней делегаты планируют назначить судей Конституционного Суда Украины и проголосовать за обновленный состав Совета судей Украины, а также избрать двух членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда.

Что скрывается за кулисами Съезда:

Открытие и организация: Съезд открывает председатель Совета судей Украины Богдан Монич. Сразу формируются все рабочие органы процесса: президиум, секретариат и счетные комиссии. Именно от последних зависит точность каждого голоса.

Повестка дня: На столе — не только отчеты. Ключевое: избрание двух новых членов ВСП и заполнение вакансий, от которых зависит дееспособность конституционного органа. Принятие нового регламента Съезда, решение вопросов кадрового и финансового обеспечения.

Дискуссии: Делегаты не просто будут заслушивать отчеты ВККС и ГСА. В кулуарах и на трибуне будут обсуждать всё: от бронирования судей и работников аппаратов до финансового обеспечения судов, работающих под обстрелами.

Голосование: Избрание членов ВСП и судей КСУ проходит в закрытых кабинах.

Цифровой след: Каждое слово, каждое выступление и каждый спор фиксируются техническими средствами. Прозрачность — прежде всего, ведь все материалы впоследствии будут доступны на портале rsu.gov.ua.

«Судебно-юридическая газета» будет следить за процессом и информировать читателей обо всех важных решениях и событиях Съезда.

