Паспортный сервис в Милане вводит новый формат работы

Украинцев предупредили об изменениях в работе Паспортного сервиса в г. Милан.

Фото: pasport.org.ua

С 11 марта 2026 года Паспортный сервис в г. Милан вводит новый формат работы. Об этом сообщило Государственное предприятие «Документ».

Отмечается, что прием граждан теперь будет осуществляться исключительно по предварительной записи в электронную очередь.

«Это обеспечит гарантированное время приема для каждого клиента и повысит уровень комфорта во время обслуживания.

Планируйте свой визит заранее! Запись доступна на официальном сайте.

Выдача готовых документов будет осуществляться без предварительной записи», — заявили в ГП.

