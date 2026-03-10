Паспортный сервис в Милане вводит новый формат работы
11:15, 10 марта 2026
Украинцев предупредили об изменениях в работе Паспортного сервиса в г. Милан.
С 11 марта 2026 года Паспортный сервис в г. Милан вводит новый формат работы. Об этом сообщило Государственное предприятие «Документ».
Отмечается, что прием граждан теперь будет осуществляться исключительно по предварительной записи в электронную очередь.
«Это обеспечит гарантированное время приема для каждого клиента и повысит уровень комфорта во время обслуживания.
Планируйте свой визит заранее! Запись доступна на официальном сайте.
Выдача готовых документов будет осуществляться без предварительной записи», — заявили в ГП.
