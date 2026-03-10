  1. В Украине

Паспортный сервис в Милане вводит новый формат работы

11:15, 10 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинцев предупредили об изменениях в работе Паспортного сервиса в г. Милан.
Паспортный сервис в Милане вводит новый формат работы
Фото: pasport.org.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 11 марта 2026 года Паспортный сервис в г. Милан вводит новый формат работы. Об этом сообщило Государственное предприятие «Документ».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что прием граждан теперь будет осуществляться исключительно по предварительной записи в электронную очередь.

«Это обеспечит гарантированное время приема для каждого клиента и повысит уровень комфорта во время обслуживания.

Планируйте свой визит заранее! Запись доступна на официальном сайте.

Выдача готовых документов будет осуществляться без предварительной записи», — заявили в ГП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт загранпаспорт ID-паспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Делегаты съезда судей рассмотрят избрание членов ВСП, КСУ и новый регламент

ХХ очередной съезд судей Украины официально утвердил повестку дня своей работы.

Станислав Кравченко заявил, что кризис формирования ВРП и КСУ не из-за кадров, проблема — в процедурах

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отчитался о состоянии правосудия в Украине.

Законопроект о порядке избрания и увольнения председателей судов на столе Комитета по евроинтеграции: что им предлагается

Депутаты должны определить, приблизит ли Украину к европейским стандартам изменение процедуры избрания председателей судов.

Перезагрузка судейского корпуса: что скрывается за кулисами Съезда

Судьба судебного самоуправления в руках делегатов: в столице начался трехдневный марафон ХХ съезда судей

Украина легализует механизм привлечения к ответственности за подкуп иностранных чиновников

Законопроект предлагает привести антикоррупционные нормы в соответствие с международными правилами.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]