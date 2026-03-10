Делегаты съезда судей рассмотрят избрание членов ВСП, КСУ и новый регламент
12:15, 10 марта 2026
ХХ очередной съезд судей Украины официально утвердил повестку дня своей работы.
Делегаты ХХ съезда судей утвердили перечень вопросов, которые будут рассмотрены в течение трехдневной работы форума. В повестку дня вошли:
- Избрание двух членов Высшего совета правосудия (ВСП) на вакантные должности по квоте съезда.
- Обновление состава Совета судей Украины (ССУ) и обсуждение результатов выполнения задач органами судейского самоуправления.
- Назначение судей Конституционного Суда Украины (КСУ) по квоте съезда судей.
- Утверждение новой редакции Регламента съезда судей Украины, что должно усовершенствовать процедурные аспекты работы форума.
- Утверждение новой редакции Положения о Совете судей Украины.
- Принятие решения по укреплению независимости судей и обеспечению автономии судебной власти в условиях современных вызовов.
- Рассмотрение предложений делегатов, в частности коллективных и индивидуальных обращений судей относительно профессиональной деятельности.
- Принятие рекомендаций для органов судейского самоуправления касательно практической реализации принципов независимости правосудия.
Дополнительные вопросы и регламент
Особое внимание делегаты уделят заслушиванию информации о деятельности Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Государственной судебной администрации (ГСА).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.