  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Делегаты съезда судей рассмотрят избрание членов ВСП, КСУ и новый регламент

12:15, 10 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ХХ очередной съезд судей Украины официально утвердил повестку дня своей работы.
Делегаты съезда судей рассмотрят избрание членов ВСП, КСУ и новый регламент
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Делегаты ХХ съезда судей утвердили перечень вопросов, которые будут рассмотрены в течение трехдневной работы форума. В повестку дня вошли:

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

  1. Избрание двух членов Высшего совета правосудия (ВСП) на вакантные должности по квоте съезда.
  2. Обновление состава Совета судей Украины (ССУ) и обсуждение результатов выполнения задач органами судейского самоуправления.
  3. Назначение судей Конституционного Суда Украины (КСУ) по квоте съезда судей.
  4. Утверждение новой редакции Регламента съезда судей Украины, что должно усовершенствовать процедурные аспекты работы форума.
  5. Утверждение новой редакции Положения о Совете судей Украины.
  6. Принятие решения по укреплению независимости судей и обеспечению автономии судебной власти в условиях современных вызовов.
  7. Рассмотрение предложений делегатов, в частности коллективных и индивидуальных обращений судей относительно профессиональной деятельности.
  8. Принятие рекомендаций для органов судейского самоуправления касательно практической реализации принципов независимости правосудия.

Дополнительные вопросы и регламент

Особое внимание делегаты уделят заслушиванию информации о деятельности Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Государственной судебной администрации (ГСА).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья КСУ ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Делегаты съезда судей рассмотрят избрание членов ВСП, КСУ и новый регламент

ХХ очередной съезд судей Украины официально утвердил повестку дня своей работы.

Станислав Кравченко заявил, что кризис формирования ВРП и КСУ не из-за кадров, проблема — в процедурах

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отчитался о состоянии правосудия в Украине.

Законопроект о порядке избрания и увольнения председателей судов на столе Комитета по евроинтеграции: что им предлагается

Депутаты должны определить, приблизит ли Украину к европейским стандартам изменение процедуры избрания председателей судов.

Перезагрузка судейского корпуса: что скрывается за кулисами Съезда

Судьба судебного самоуправления в руках делегатов: в столице начался трехдневный марафон ХХ съезда судей

Украина легализует механизм привлечения к ответственности за подкуп иностранных чиновников

Законопроект предлагает привести антикоррупционные нормы в соответствие с международными правилами.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]