Делегаты съезда судей рассмотрят избрание членов ВСП, КСУ и новый регламент

ХХ очередной съезд судей Украины официально утвердил повестку дня своей работы.

Делегаты ХХ съезда судей утвердили перечень вопросов, которые будут рассмотрены в течение трехдневной работы форума. В повестку дня вошли:

Избрание двух членов Высшего совета правосудия (ВСП) на вакантные должности по квоте съезда. Обновление состава Совета судей Украины (ССУ) и обсуждение результатов выполнения задач органами судейского самоуправления. Назначение судей Конституционного Суда Украины (КСУ) по квоте съезда судей. Утверждение новой редакции Регламента съезда судей Украины, что должно усовершенствовать процедурные аспекты работы форума. Утверждение новой редакции Положения о Совете судей Украины. Принятие решения по укреплению независимости судей и обеспечению автономии судебной власти в условиях современных вызовов. Рассмотрение предложений делегатов, в частности коллективных и индивидуальных обращений судей относительно профессиональной деятельности. Принятие рекомендаций для органов судейского самоуправления касательно практической реализации принципов независимости правосудия.

Дополнительные вопросы и регламент

Особое внимание делегаты уделят заслушиванию информации о деятельности Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Государственной судебной администрации (ГСА).

