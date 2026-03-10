Станислав Кравченко заявил, что кризис формирования ВРП и КСУ не из-за кадров, проблема — в процедурах

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отчитался о состоянии правосудия в Украине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Верховного Суда во время своего выступления подчеркнул стратегическую роль судебной власти как одного из фундаментов демократического государства. По его словам, правосудие — это не только инструмент разрешения споров, но и гарантия соблюдения прав человека, верховенства права и поддержания доверия граждан к государственным институтам.

Устойчивость системы в условиях войны

Председатель Верховного Суда напомнил, что предыдущая встреча с судейским сообществом состоялась в сентябре 2024 года. Период, прошедший с того времени, стал сложным как для страны в целом, так и для судебной системы в частности.

Председатель Верховного Суда заявил, что вопреки сложным условиям военного положения судебная система Украины продолжает стабильно выполнять свои функции и обеспечивать доступ граждан к правосудию.

Кадровый потенциал и административное управление

Комментируя статистические показатели работы судов, Станислав Кравченко отметил, что на первый взгляд это лишь цифры, однако они свидетельствуют о важных тенденциях в обществе. По его словам, один из главных выводов заключается в высоком уровне правовой культуры украинцев.

«Мы можем гордиться тем, что наша нация и наше общество, несмотря на сложности военного положения, демонстрируют чрезвычайно высокий уровень правовой культуры. Споры решаются именно в судах, а не другими способами или мерами», — подчеркнул Станислав Кравченко.

Председатель Верховного Суда выразил особую благодарность судьям, которые взяли на себя дополнительную ответственность за организацию работы — прежде всего председателям апелляционных судов. Стабильная работа системы в условиях перемещения учреждений с временно оккупированных территорий требует постоянных и быстрых организационных решений.

Важным шагом в укреплении стандартов профессионального поведения стало утверждение Комментария к Кодексу судейской этики, которое состоялось 2 марта 2026 года на заседании Совета судей Украины.

Кризис процедур избрания: Конституционный Суд и ВСП

По словам выступающего, проблема заключается не в отсутствии кандидатов, ведь в Украине работают десятки тысяч высококвалифицированных юристов, а в сложности процедур отбора.

«Если в многомиллионной стране, которая демонстрирует стойкость в противостоянии агрессору, не удается избрать кандидатов в такой орган, то проблема, очевидно, не в людях, а в процедурах», — подчеркнул он, призвав парламент и международных партнеров обратить внимание на эту ситуацию.

Отдельно была подчеркнута важность своевременного формирования Высшего совета правосудия. В июле 2026 года завершаются полномочия трех членов ВСП, а в начале 2027 года — еще нескольких. Если процесс обновления состава не будет организован заблаговременно, существует риск повторения институционального кризиса, подобного тому, что возник в начале полномасштабной войны.

Станислав Кравченко отметил, что работа Высшего совета правосудия имеет ключевое значение, прежде всего для кадровых назначений в судебной системе. Сейчас, после возобновления деятельности ВСП и ВККС, процесс назначения судей постепенно активизировался.

Председатель Верховного Суда подчеркнул, что перед новыми членами ВСП будут стоять чрезвычайно сложные задачи, связанные с функционированием судебной системы. По его словам, кандидаты берут на себя большую ответственность, масштабы которой иногда сложно полностью осознать до начала работы.

Среди ключевых направлений деятельности ВСП он назвал вопрос кадрового наполнения судебной системы, что критически важно для стабильной работы судов. В то же время не менее сложной задачей остается рассмотрение дисциплинарной ответственности судей.

Реформы и международная поддержка

Станислав Кравченко подчеркнул, что Украина должна выполнить взятые на себя обязательства по выполнению запланированных реформ, ведь эффективное правосудие является неотъемлемой частью послевоенного восстановления государства.

В выступлении отмечалось, что эффективная работа судебных институтов станет вкладом в общий процесс восстановления страны и укрепления ее государственности. Речь идет не только о функционировании правосудия, но и о надежде на завершение войны, возрождение страны и ее стабильное развитие.

В завершение Председатель Верховного Суда призвал к конструктивному диалогу между всеми ветвями власти, поскольку только совместные усилия позволят укрепить государственность и обеспечить стабильное развитие Украины после победы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.