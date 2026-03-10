  1. В Украине

В Киеве будут судить пенсионера, который за 25 тысяч евро предлагал трудоустройство в ОГП

12:27, 10 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
При этом трудоустройство в окружную прокуратуру Киева мошенник оценил в 25 тыс. долларов США.
В Киеве будут судить пенсионера, который за 25 тысяч евро предлагал трудоустройство в ОГП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 62-летнего жителя Днепра, который за деньги обещал трудоустройство в органы прокуратуры. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обвиняемый утверждал, будто имеет связи с «первыми лицами Офиса Генерального прокурора», поэтому после того, как он получит деньги, «клиентам» позвонят из прокуратуры и пригласят на работу.

«За свои услуги он хотел получить 25 тыс. евро за должность в Офисе Генерального прокурора. Должность руководителя окружной прокуратуры в Киеве мужчина оценил в 25 тыс. долларов США», — заявили в прокуратуре.

Разоблачили его в июле 2025 года после перевода денег на указанный мужчиной криптокошелек. Для уверенности, что деньги поступили, обвиняемый требовал квитанцию в подтверждение операции.

Действия обвиняемого квалифицированы как оконченный покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды, оконченный покушение на мошенничество, неоконченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды, неоконченное покушение на мошенничество.

В прокуратуре отметили, что этот же житель Днепра является обвиняемым в аналогичном уголовном производстве — ранее он за деньги предлагал трудоустройство в оборонную компанию, однако был задержан «с поличным».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ОГП прокуратура Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Делегаты съезда судей рассмотрят избрание членов ВСП, КСУ и новый регламент

ХХ очередной съезд судей Украины официально утвердил повестку дня своей работы.

Станислав Кравченко заявил, что кризис формирования ВРП и КСУ не из-за кадров, проблема — в процедурах

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отчитался о состоянии правосудия в Украине.

Законопроект о порядке избрания и увольнения председателей судов на столе Комитета по евроинтеграции: что им предлагается

Депутаты должны определить, приблизит ли Украину к европейским стандартам изменение процедуры избрания председателей судов.

Перезагрузка судейского корпуса: что скрывается за кулисами Съезда

Судьба судебного самоуправления в руках делегатов: в столице начался трехдневный марафон ХХ съезда судей

Украина легализует механизм привлечения к ответственности за подкуп иностранных чиновников

Законопроект предлагает привести антикоррупционные нормы в соответствие с международными правилами.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]