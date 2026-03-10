В Киеве будут судить пенсионера, который за 25 тысяч евро предлагал трудоустройство в ОГП

При этом трудоустройство в окружную прокуратуру Киева мошенник оценил в 25 тыс. долларов США.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 62-летнего жителя Днепра, который за деньги обещал трудоустройство в органы прокуратуры. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Обвиняемый утверждал, будто имеет связи с «первыми лицами Офиса Генерального прокурора», поэтому после того, как он получит деньги, «клиентам» позвонят из прокуратуры и пригласят на работу.

«За свои услуги он хотел получить 25 тыс. евро за должность в Офисе Генерального прокурора. Должность руководителя окружной прокуратуры в Киеве мужчина оценил в 25 тыс. долларов США», — заявили в прокуратуре.

Разоблачили его в июле 2025 года после перевода денег на указанный мужчиной криптокошелек. Для уверенности, что деньги поступили, обвиняемый требовал квитанцию в подтверждение операции.

Действия обвиняемого квалифицированы как оконченный покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды, оконченный покушение на мошенничество, неоконченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды, неоконченное покушение на мошенничество.

В прокуратуре отметили, что этот же житель Днепра является обвиняемым в аналогичном уголовном производстве — ранее он за деньги предлагал трудоустройство в оборонную компанию, однако был задержан «с поличным».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.