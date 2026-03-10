У Києві судитимуть пенсіонера, який за 25 тисяч євро пропонував працевлаштування в ОГП

При цьому, працевлаштування в окружну прокуратуру Києва шахрай оцінив 25 тис. доларів США.

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 62-річного мешканця Дніпра, який за гроші обіцяв працевлаштування в органи прокуратури. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Обвинувачений стверджував ніби має зв’язки з «першими особами Офісу Генерального прокурора», тож після того, як він отримає гроші, «клієнтам» зателефонують з прокуратури та покличуть на роботу.

«За свої послуги він хотів отримати 25 тис. євро за посаду в Офісі Генерального прокурора. Посаду керівника окружної прокуратури в Києві чоловік оцінив в 25 тис. доларів США», - заявили у прокуратурі.

Викрили його у липні 2025 року після переведення грошей на вказаний чоловіком криптогаманець. Для упевненості, що гроші надійшли, обвинувачений вимагав квитанцію на підтвердження операції.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди, закінчений замах на шахрайство, незакінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди, незакінчений замах на шахрайство.

У прокуратурі зазначили, що цей же мешканець Дніпра є обвинуваченим в аналогічному кримінальному провадженні – раніше він за гроші пропонував працевлаштування до оборонної компанії, однак був затриманий «на гарячому».

