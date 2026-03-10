  1. Законодавство
Україна приєднується до міжнародної конвенції проти підкупу іноземних посадовців – рішення Ради

13:11, 10 березня 2026
Україна посилює міжнародне співробітництво у сфері протидії корупції.
Україна приєднується до міжнародної конвенції проти підкупу іноземних посадовців – рішення Ради
Верховна Рада 10 березня прийняла Закон України «Про приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях». Про йде про законопроєкт № 0367.

Як вказують у парламенті, метою акта є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для надання згоди України на обов'язковість для неї Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Конвенція є одним із засадничих міжнародних інструментів у сфері запобігання та протидії корупції, що встановлює високі антикорупційні стандарти, необхідні для наближення України до членства в Європейському Союзі.

Приєднання до Конвенції демонструє прагнення України до імплементації у національне законодавство важливих міжнародних стандартів у боротьбі з корупцією.

Конвенція встановлює вимогу до сторін вживати необхідних заходів для криміналізації умисної пропозиції, обіцянки або надання будь-якої неправомірної матеріальної чи іншої вигоди безпосередньо або через посередників іноземній посадовій особі для неї самої чи третьої особи з тим, щоб вона вчинила дії або утрималася від їх вчинення у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків з метою одержання або збереження ділової чи іншої неправомірної вигоди у здійсненні міжнародних ділових операцій.

Також Конвенція передбачає запровадження в національному законодавстві відповідальності юридичних осіб за підкуп іноземних посадових осіб та встановлення належного і суворого покарання за такі правопорушення.

