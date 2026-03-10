  1. В Україні

Військовим дозволили обіймати посади двох заступників голови Дніпропетровської ОДА

13:56, 10 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Відтепер військові можуть обіймати не лише посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, а й посади двох заступників голови Дніпропетровської ОДА.
Військовим дозволили обіймати посади двох заступників голови Дніпропетровської ОДА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №233/2026, яким внесено зміни до переліку посад у державних органах, що можуть заміщуватися військовослужбовцями.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ передбачає зміну до указу від 3 травня 2017 року №126/2017, який визначає перелік посад, що можуть обіймати військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення.

Відтепер військові можуть обіймати не лише посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, а й посади двох заступників голови Дніпропетровської ОДА.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Документ підписано 10 березня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові указ Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет ВР з євроінтеграції розгляне нові правила використання тахографів та відпочинку водіїв

Законопроєкт встановлює жорсткі ліміти часу керування та відпочинку водіїв, щоб наблизити українські стандарти до європейських.

Делегати з’їзду суддів розглянуть обрання членів ВРП, КСУ та новий регламент

ХХ черговий з’їзд суддів України офіційно затвердив порядок денний своєї роботи.

Станіслав Кравченко заявив, що криза формування ВРП і КСУ не через кадри, проблема — у процедурах

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко прозвітував про стан правосуддя в Україні.

Законопроєкт про порядок обрання та звільнення голів судів на столі Комітету з євроінтеграції: що ним пропонується

Депутати мають визначити, чи наблизить Україну до європейських стандартів зміна процедури обрання голів судів.

Перезавантаження суддівського корпусу: що ховається за лаштунками З’їзду

Доля судового самоврядування у руках делегатів: у столиці розпочався триденний марафон ХХ з’їзду суддів

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]