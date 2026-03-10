Військовим дозволили обіймати посади двох заступників голови Дніпропетровської ОДА

Відтепер військові можуть обіймати не лише посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, а й посади двох заступників голови Дніпропетровської ОДА.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №233/2026, яким внесено зміни до переліку посад у державних органах, що можуть заміщуватися військовослужбовцями.

Документ передбачає зміну до указу від 3 травня 2017 року №126/2017, який визначає перелік посад, що можуть обіймати військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення.

Відтепер військові можуть обіймати не лише посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, а й посади двох заступників голови Дніпропетровської ОДА.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Документ підписано 10 березня 2026 року.

