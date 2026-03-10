В Україні можуть змінити формулу індексації пенсій — що пропонується

Данило Гетманцев заявив, що чинна формула індексації пенсій в Україні має низку недоліків, тому систему нарахування виплат потрібно спростити та змінити.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що система індексації пенсій в Україні потребує змін.

За його словами, попри недоліки, сама індексація під час війни є позитивним рішенням. Він зазначив, що більшість пенсіонерів отримали підвищення виплат приблизно на 12%, що більше, ніж торік.

Гетманцев підкреслив, що наразі індексація відбувається відповідно до закону — щороку в березні.

Водночас, він вважає, що у чинній системі закладена формула, яка має кілька проблем. По-перше, вона не передбачає індексацію для всіх пенсій. По-друге, підвищення розраховується від бази 2017 року.

За словами Гетманцева, підхід має бути простішим: якщо в країні зростає середня заробітна плата, разом із нею повинна зростати і пенсія. Він наголосив, що складні формули з урахуванням інфляції та різних середніх показників лише зменшують коефіцієнт підвищення.

Депутат зазначив, що ключовим показником має бути коефіцієнт заміщення.

"Коефіцієнт заміщення – це співвідношення заробітної плати середньої по країні з середньою пенсією. І такий коефіцієнт має бути в ідеалі 40%. 40% або більше", - сказав Гетманцев у коментарі Новини.LIVE.

Гетманцев підкреслив, що в багатьох європейських країнах цей рівень перевищує 40%, тоді як в Україні він становить приблизно 30%. За його словами, така ситуація виникла через надто складні та несправедливі формули нарахування та індексації пенсій.

Він додав, що виправлення цієї ситуації є однією з ключових вимог до реформування пенсійної системи в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.