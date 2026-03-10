  1. У світі
Уряд Угорщини ухвалив постанову щодо вилучених грошей і золота Ощадбанку

14:40, 10 березня 2026
У рішенні сказано, що розслідування триватиме до 60 днів із моменту набуття документом чинності.
Уряд Угорщини ухвалив спеціальну постанову після затримання «готівки та золотих зливків, які перевозили територією країни громадяни України». Рішення передбачає «збереження вилучених коштів і золота на час розслідування». Про це йдеться в тексті постанови.

У постанові №49/2026 (III.9.) сказано, що Національна податкова і митна адміністрація Угорщини зберігатиме вилучені активи на час проведення розслідування.

В документі зазначається, що 5 березня угорські митники взяли під контроль два транспортні засоби, у яких перебували семеро громадян України.

«На місці перевірки не вдалося встановити походження коштів, їхній кінцевий пункт призначення, мету транспортування та правові підстави для перевезення таких активів територією країни», — йдеться у документі.

У постанові йдеться, що «спосіб транспортування грошей і золота не відповідав звичній міжнародній практиці, тому було розпочато кримінальне провадження».

«Слідство має встановити походження активів, мету їх транспортування та можливі зв’язки перевізників із кримінальними або іншими організаціями», — зазначається в документі.

У постанова додається, що розслідування триватиме до 60 днів із моменту набуття документом чинності. На цей період вилучені кошти та золоті зливки залишатимуться під контролем угорських органів влади.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга заявляв, що угорська влада «фактично взяла в заручники сімох громадян України» — працівників державного Ощадбанку під час перевезення готівки між Австрією та Україною. 

Національна поліція повідомила про відкриття кримінальних проваджень за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ «Ощадбанк» на території Угорщини.

Пізніше Андрій Сибіга повідомив, що вдалося домогтися звільнення семи громадян України, яких утримували в Будапешті.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», інкасаторів Ощадбанку, яких раніше затримали у Будапешті, зустріли на кордоні — вони повернулися на територію України. Однак, як повідомила пресслужба банку, транспорт і майно банку досі залишаються затриманими.

