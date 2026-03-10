Правительство Венгрии приняло постановление относительно изъятых денег и золота Ощадбанка

В решении сказано, что расследование будет продолжаться до 60 дней с момента вступления документа в силу.

Правительство Венгрии приняло специальное постановление после задержания «наличных денег и золотых слитков, которые перевозили по территории страны граждане Украины». Решение предусматривает «сохранение изъятых средств и золота на время расследования». Об этом говорится в тексте постановления.

В постановлении №49/2026 (III.9.) указано, что Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии будет хранить изъятые активы на время проведения расследования.

В документе отмечается, что 5 марта венгерские таможенники взяли под контроль два транспортных средства, в которых находились семеро граждан Украины.

«На месте проверки не удалось установить происхождение средств, их конечный пункт назначения, цель транспортировки и правовые основания для перевозки таких активов по территории страны», — говорится в документе.

В постановлении говорится, что «способ транспортировки денег и золота не соответствовал обычной международной практике, поэтому было начато уголовное производство».

«Следствие должно установить происхождение активов, цель их транспортировки и возможные связи перевозчиков с криминальными или другими организациями», — отмечается в документе.

В постановлении также добавляется, что расследование будет продолжаться до 60 дней с момента вступления документа в силу. На этот период изъятые средства и золотые слитки будут находиться под контролем венгерских органов власти.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявлял, что венгерские власти «фактически взяли в заложники семерых граждан Украины» — работников государственного Сбербанка при перевозке наличных денег между Австрией и Украиной.

Национальная полиция сообщила об открытии уголовных производств по факту угона граждан Украины и служебного автомобиля АО «Ощадбанк» на территории Венгрии.

Позже Андрей Сибига сообщил, что удалось добиться освобождения семи граждан Украины, удерживаемых в Будапеште.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», инкассаторов Ощадбанка, ранее задержанных в Будапеште, уже встретили на границе — они вернулись на территорию Украины. Однако, как сообщила пресс-служба банка, транспорт и имущество банка до сих пор остаются задержанными.

