ФЛП не отменил штраф 4,7 млн ​​грн: апелляционный суд признал законной фактическую налоговую проверку

Второй апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу №440/7292/24 относительно обжалования физическим лицом-предпринимателем приказа о проведении фактической проверки и налогового уведомления-решения о применении штрафных (финансовых) санкций, вынесенных контролирующим органом по результатам проверки.

Предметом рассмотрения было установление правомерности проведения фактической проверки и применения штрафа за нарушение требований Закона Украины №265/95-ВР относительно использования регистраторов расчетных операций (РРО) и ведения учета товарных запасов. Об этом сообщили в ГНС в Полтавской области.

Суть дела

Контролирующим органом проведена фактическая проверка налогоплательщика, по результатам которой установлено нарушение требований пунктов 1, 12 статьи 3 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» №265/95-ВР (далее — Закон). По результатам проверки составлен акт, на основании которого принято налоговое уведомление-решение о применении штрафных (финансовых) санкций на общую сумму 4 737 261,0 гривны.

Коллегия судей апелляционной инстанции не согласилась с выводами суда первой инстанции и указала следующее.

Рассмотрение дела апелляционным судом

Относительно требования о признании противоправным и отмене приказа ГУ ГНС в Полтавской области от 18.01.2024 №93-п «О проведении фактической проверки» суд указал, что правовым основанием для ее проведения является подпункт 80 пункта 80.2 статьи 80 Налогового кодекса Украины, который содержит лишь одно фактическое основание для этого. Поэтому указание в приказе только этого подпункта без раскрытия его содержания и детализации обстоятельств не является существенным недостатком приказа, который давал бы основания считать его противоправным.

В указанном выше приказе фактическое основание детализировано путем ссылки на полученную информацию о возможном нарушении, указана сфера, относительно которой она получена, то есть имеет место конкретизация фактического основания.

Коллегия судей отметила, что объем информации, приведенный в приказе, соответствует требованиям абзаца 3 пункта 81.1 статьи 81 Налогового кодекса Украины, а потому оснований для его отмены из-за ненадлежащего оформления нет.

Также судебным рассмотрением установлено, что по состоянию на 22.01.2024 согласно письменному объяснению истца, которое является приложением к акту проверки, установлено отсутствие в бумажной либо в электронной форме формы ведения учета товарных запасов. В соответствии с пунктом 2 раздела II Порядка ведения учета товарных запасов для физических лиц-предпринимателей, в том числе плательщиков единого налога, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 03.09.2021 №496, форма учета ведется по выбору ФОП в бумажной или электронной форме.

Согласно описаниям остатков товара по состоянию на 18.01.2024 стоимость указанных в описах товаров, реализуемых ФОП, составляет 4 735 833,0 гривны. Указанное обстоятельство в ходе судебного рассмотрения дела истцом не опровергнуто.

Непредоставление во время проведения проверки документов, подтверждающих учет товаров, находящихся в месте продажи, определено самостоятельным основанием для применения штрафной санкции. При этом Законом введена обязанность субъектов хозяйствования предоставлять контролирующим органам на начало проведения проверки документы, подтверждающие учет и происхождение товарных запасов.

С учетом изложенного Второй апелляционный административный суд отменил решение Полтавского окружного административного суда от 13.11.2024 по делу №440/7292/24 и принял новое постановление от 27.02.2026, которым в удовлетворении иска ФОП отказано.

