Верховная Рада провалила законопроект о так называемом налоге на OLX
14:01, 10 марта 2026
Законопроект 14025 поддержали только 168 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Верховная Рада на пленарном заседании 10 марта отклонила законопроект № 14025 о налогообложении доходов, полученных через электронные платформы.
Законопроект «О банках и банковской деятельности» поддержали лишь 168 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее в Верховной Раде отмечали, что законопроект № 14025 должен обеспечить выполнение евроинтеграционных обязательств Украины и принести в госбюджет дополнительные 14 млрд грн уже в 2026 году.
Проект предусматривал, что:
- физическое лицо сможет продать товаров на сумму до 2 тысяч евро или осуществить до 3 операций в течение года без налогообложения;
• если объем продаж не превышает 6,6 млн грн, будет применяться ставка 5% налога и 5% военного сбора;
• в случае превышения 6,6 млн грн — 18% налога и 5% военного сбора.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.