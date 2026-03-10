  1. Законодательство
  2. / В Украине

Верховная Рада провалила законопроект о так называемом налоге на OLX

14:01, 10 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроект 14025 поддержали только 168 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Верховная Рада провалила законопроект о так называемом налоге на OLX
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада на пленарном заседании 10 марта отклонила законопроект № 14025 о налогообложении доходов, полученных через электронные платформы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Законопроект «О банках и банковской деятельности» поддержали лишь 168 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее в Верховной Раде отмечали, что законопроект № 14025 должен обеспечить выполнение евроинтеграционных обязательств Украины и принести в госбюджет дополнительные 14 млрд грн уже в 2026 году.

Проект предусматривал, что:

  • физическое лицо сможет продать товаров на сумму до 2 тысяч евро или осуществить до 3 операций в течение года без налогообложения;
    • если объем продаж не превышает 6,6 млн грн, будет применяться ставка 5% налога и 5% военного сбора;
    • в случае превышения 6,6 млн грн — 18% налога и 5% военного сбора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины налоговая Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет ВР по евроинтеграции рассмотрит новые правила использования тахографов и отдыха водителей

Законопроект устанавливает жесткие лимиты времени управления и отдыха водителей, чтобы приблизить украинские стандарты к европейским.

Делегаты съезда судей рассмотрят избрание членов ВСП, КСУ и новый регламент

ХХ очередной съезд судей Украины официально утвердил повестку дня своей работы.

Станислав Кравченко заявил, что кризис формирования ВРП и КСУ не из-за кадров, проблема — в процедурах

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отчитался о состоянии правосудия в Украине.

Законопроект о порядке избрания и увольнения председателей судов на столе Комитета по евроинтеграции: что им предлагается

Депутаты должны определить, приблизит ли Украину к европейским стандартам изменение процедуры избрания председателей судов.

Перезагрузка судейского корпуса: что скрывается за кулисами Съезда

Судьба судебного самоуправления в руках делегатов: в столице начался трехдневный марафон ХХ съезда судей

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]