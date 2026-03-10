Верховная Рада провалила законопроект о так называемом налоге на OLX

Законопроект 14025 поддержали только 168 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная Рада на пленарном заседании 10 марта отклонила законопроект № 14025 о налогообложении доходов, полученных через электронные платформы.

Законопроект «О банках и банковской деятельности» поддержали лишь 168 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее в Верховной Раде отмечали, что законопроект № 14025 должен обеспечить выполнение евроинтеграционных обязательств Украины и принести в госбюджет дополнительные 14 млрд грн уже в 2026 году.

Проект предусматривал, что:

физическое лицо сможет продать товаров на сумму до 2 тысяч евро или осуществить до 3 операций в течение года без налогообложения;

• если объем продаж не превышает 6,6 млн грн, будет применяться ставка 5% налога и 5% военного сбора;

• в случае превышения 6,6 млн грн — 18% налога и 5% военного сбора.

