2 тысячи евро без налога или до трех продаж: в Раде объяснили новые правила для онлайн-продавцов

В Верховной Раде объяснили детали законопроекта, предусматривающего новые правила налогообложения продаж на цифровых платформах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Законопроект № 14025 должен обеспечить выполнение евроинтеграционных обязательств Украины и принести в государственный бюджет дополнительно 14 млрд грн уже в 2026 году. Об этом сообщил народный депутат Алексей Леонов.

По его словам, предусмотрено четкое разграничение между бытовыми продажами граждан и предпринимательской деятельностью на цифровых платформах.

Согласно проекту:

физическое лицо сможет продать товаров на сумму до 2 тысяч евро или осуществить до 3 операций в течение года без налогообложения;

если объем продаж не превышает 6,6 млн грн, будет применяться ставка 5% налога и 5% военного сбора;

в случае превышения 6,6 млн грн — 18% налога и 5% военного сбора.

По словам депутата, профильный комитет доработал нормы таким образом, чтобы налогообложение касалось именно бизнес-активности.

«Этот проект закона, с одной стороны, является нашим евроинтеграционным обязательством, а с другой — направлен на наполнение государственного бюджета. Мы планируем уже в этом году получить дополнительно 14 млрд грн благодаря документу. Важно, что профильный Комитет четко проработал все нормы законопроекта. В частности, есть льготная норма, которая подтверждает, что налогооблагаться будет именно бизнес, а не быт. То есть любой гражданин Украины, который продает на цифровых платформах, сможет реализовать товаров на сумму до 2 тысяч евро или осуществить 3 операции в течение года и при этом не будет облагаться налогом», — отметил парламентарий.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин в законопроекте 14000 о государственном бюджете на 2026 год сразу заложил 14 млрд грн доходов, которые должны поступить после того, как заработает закон, вводящий налоги для граждан, продающих вещи или предоставляющих услуги через онлайн-платформы, такие как OLX, Prom, Kabanchik и другие, а также обязывает эти платформы передавать данные налоговой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.