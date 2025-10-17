Практика судов
Кабмин заложил в бюджет на 2026 год 14 млрд грн налоговых поступлений от закона о «налоге на OLX» и раскрытии банковской тайны

14:21, 17 октября 2025
Правительство решило заложить в законопроект о бюджете на 2026 год доходы, которые могут поступить в результате принятия закона о налогообложении продавцов на онлайн-платформах и введения акцизного налога на газированные напитки – в общей сложности 22,5 млрд грн.
Кабмин в законопроекте 14000 о государственном бюджете на 2026 год сразу заложил 14 млрд грн доходов, которые должны поступить после того, как заработает закон, вводящий налоги для граждан, продающих вещи или предоставляющих услуги через онлайн-платформы, такие как OLX, Prom, Kabanchik и другие, а также обязывает эти платформы передавать персональные данные граждан налоговой. Об этом сообщила Счетная палата.

«В законопроекте учтены изменения в Налоговый кодекс относительно дополнительных доходов государственного бюджета, которые ВРУ еще не приняты и даже не рассматривались», – подчеркнули в Счетной палате.

Так, в проекте правительством предусмотрены поступления:

  • 14 млрд грн НДФЛ за счет изменений налогового законодательства, предусмотренных в законопроекте 14025 «О внесении изменений в Налоговый кодекс и Закон «О банках и банковской деятельности» относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы»;
  • 8,5 млрд грн за счет введения акцизного налога на воды в соответствии с законопроектом 9032-1 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ».

«В случае непринятия этих изменений или принятия в другой редакции, увеличиваются риски непоступления доходов государственного бюджета в предложенных объемах», – констатировала Счетная палата.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после принятия в целом законопроекта 14025 и вступления его в силу государство получит от цифровых платформ персональные данные лиц, систематически получающих заработки через онлайн-платформы, в частности, об их месте жительства. Для тех, кто сдает недвижимость в аренду – данные о ее местонахождении.

Также в закон «О банках и банковской деятельности» внесут дополнение, согласно которому информация, составляющая банковскую тайну, раскрывается банками по запросу Государственной налоговой службы относительно операций по текущим счетам подотчетных продавцов. А именно, сведения об операциях зачисления средств на текущие счета, назначении платежа, идентификационных данных и номере текущего счета – в случае проведения сверки данных относительно суммы доходов от осуществления отчетной деятельности, полученной таким физическим лицом.

Также Счетная палата отметила, что в законопроекте 14000 прогнозный объем доходов государственного бюджета учитывает 60 млрд грн поступлений таможенных платежей (акцизного налога и НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров и ввозной пошлины), которые в случае перевыполнения общего объема плановых поступлений таких платежей в общий фонд государственного бюджета будут зачисляться в специальный фонд для нужд сектора безопасности и обороны.

Дополнительные поступления планируется получить за счет улучшения деятельности реформированной Гостаможслужбы по уменьшению объемов уклонений от уплаты таможенных платежей.

Впрочем, как указала Счетная палата, правительство так и не объяснило, проведение каких именно мер по улучшению работы Гостаможслужбы будет способствовать перевыполнению таможенных платежей.

Автор: Наталя Мамченко

