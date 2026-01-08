Киев в ледяной ловушке: на дорогах — водяной каток, а из-за обледенения проводов не курсируют трамваи и троллейбусы, видео

Из-за ледяного дождя в столице осложнено движение транспорта, фиксируются сбои в работе электротранспорта и падение деревьев.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

В Киеве 8 января продолжается ледяной коллапс, вызванный ледяным дождем, сильным ветром и резким похолоданием.

Столичные дороги стали крайне скользкими, движение транспорта осложнено, а на отдельных улицах — почти невозможно.

Из-за обледенения проводов контактной сети в городе фиксируются аварийные ситуации со скоростными трамваями. В социальных сетях очевидцы публикуют видео со вспышками на проводах, покрытых льдом. По предварительной информации, электротранспорт может курсировать с задержками.

Непогода также привела к падению деревьев в разных районах столицы, что создает дополнительную угрозу для пешеходов и транспорта. Обледенение контактных сетей стало следствием ледяного дождя и порывистого ветра.

В компании ДТЭК сообщили, что энергетики Киева и области переведены на усиленный режим работы и трудятся круглосуточно, чтобы оперативно устранять возможные аварии. Жителей столичного региона призывают экономно пользоваться электроэнергией, чтобы не перегружать сети.

Из-за сложных погодных условий Укргидрометцентр объявил повышенный уровень опасности на 8–9 января. По прогнозам синоптиков, в пятницу ночью и утром ожидается значительный снег, метель и порывы ветра скоростью 15–20 м/с. На дорогах сохранится гололед. Температура воздуха ночью и днем 9 января будет понижаться до –7 °C.

Киевлян призывают быть осторожными, по возможности ограничить передвижение по городу и следить за официальными сообщениями экстренных служб.

