Как будут отключать свет в Киеве 9 января — графики отключений
20:03, 8 января 2026
В ДТЕК опубликовали график отключений света на 9 января в столице.
В пятницу, 9 января, в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЕК.
Причиной введения графиков является необходимость сбалансировать энергосистему после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В ДТЕК добавили, что в случае изменений компания будет оперативно информировать пользователей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.