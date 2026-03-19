В Евросовете призывают немедленно открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС

Лидеры ЕС отметили прогресс Украины и готовность перейти к следующему этапу.

Европейский совет считает, что процесс официального открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС должен начаться без промедления. Такая позиция зафиксирована в совместном заявлении, принятом во время заседания Евросовета в Брюсселе.

Документ поддержали 25 государств-членов ЕС, за исключением Венгрии и Словакии.

В заявлении подчеркивается, что техническая подготовка к открытию переговорных кластеров уже существенно продвинулась, что создает основания для перехода к следующему этапу.

«После оценки Комиссии и учитывая, что техническая работа по открытию всех кластеров в Совете продвинулась, Европейский совет (European Council) приглашает Совет (Совет ЕС, Council of the EU) немедленно открыть кластеры, начиная с кластера основ, в соответствии с методологией расширения и в соответствии с подходом, основанным на заслугах», — говорится в документе.

В то же время лидеры ЕС подчеркнули, что дальнейшее продвижение Украины к членству зависит от продолжения реформ.

«Европейский совет приветствует значительный прогресс, которого Украина достигла до сих пор в самых сложных условиях, и призывает к дальнейшим необходимым реформам», — подчеркивается в заявлении.

В Европейском совете также подтвердили, что видят будущее Украины и ее граждан в составе Европейского Союза.

