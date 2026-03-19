У Єврораді закликають негайно відкрити переговори про вступ України до ЄС

16:09, 19 березня 2026
Лідери ЄС відзначили прогрес України та готовність перейти до наступного етапу.
Європейська рада вважає, що процес офіційного відкриття переговорів про вступ України до ЄС має розпочатися без зволікань. Така позиція зафіксована у спільній заяві, ухваленій під час засідання Євроради в Брюсселі.

Документ підтримали 25 держав-членів ЄС, за винятком Угорщини та Словаччини.

У заяві наголошується, що технічна підготовка до відкриття переговорних кластерів уже суттєво просунулася, що створює підстави для переходу до наступного етапу.

«Після оцінки Комісії та враховуючи, що технічна робота з відкриття всіх кластерів у Раді просунулася, Європейська Рада (European Council) запрошує Раду (Раду ЄС, Council of the EU) негайно відкрити кластери, починаючи з кластера основ, відповідно до методології розширення та відповідно до підходу, що базується на заслугах», — йдеться в документі.

Водночас лідери ЄС підкреслили, що подальший рух України до членства залежить від продовження реформ.

«Європейська Рада вітає значний прогрес, якого Україна досягла досі за найскладніших обставин, та закликає до подальших необхідних реформ», — наголошується в заяві.

У Європейській раді також підтвердили, що бачать майбутнє України та її громадян у складі Європейського Союзу.

