Владимир Зеленский о переговорах с РФ: важно не допустить усиления позиций России

16:45, 19 марта 2026
Глава государства подчеркнул, что ключевым вопросом остается то, с каким настроем российская сторона может вернуться к диалогу.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Европейского совета заявил, что в последние дни Украина получала сигналы от США о возможном возобновлении переговоров с Россией в ближайшее время.

В то же время глава государства подчеркнул, что ключевым вопросом остается то, с каким настроем российская сторона может вернуться к диалогу.

«От всех нас зависит, чтобы россияне не пришли на эти переговоры с ощущением, что их позиция значительно усилилась. И не только из-за ситуации вокруг Ирана, которая приводит к росту мировых цен на нефть», — подчеркнул Зеленский.

Президент обозначил ряд рисков, которые, по его словам, могут создать для Кремля ощущение преимущества.

В частности, Россия может учитывать ситуацию на Ближнем Востоке, где активно используются ракеты противовоздушной обороны. Это, по мнению Зеленского, может сформировать у Москвы ожидание дефицита таких ракет в Украине.

Также он обратил внимание на задержку с введением 20-го пакета санкций Европейского союза против РФ, который сейчас находится в тупике.

Отдельно Зеленский упомянул и о решении Соединенных Штатов по смягчению части санкций против России, что, по его словам, позволяет Кремлю получать дополнительные ресурсы для финансирования войны.

Президент также подчеркнул критическую важность финансовой помощи со стороны Европы.

«Уже третий месяц подряд не работает важнейшая финансовая гарантия безопасности для Украины от Европы — пакет поддержки на сумму 90 миллиардов евро на этот и следующий год. Это для нас критически важно. Это ресурс для защиты жизней», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что даже на данный момент нет уверенности, когда именно эта помощь будет разблокирована.

