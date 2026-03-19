Володимир Зеленський про переговори з РФ: важливо не допустити посилення позицій Росії

Глава держави наголосив, що ключовим питанням залишається те, з яким настроєм російська сторона може повернутися до діалогу.

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської ради заявив, що останніми днями Україна отримувала сигнали від США про можливе відновлення переговорів із Росією найближчим часом.

Водночас глава держави наголосив, що ключовим питанням залишається те, з яким настроєм російська сторона може повернутися до діалогу.

«Від нас усіх залежить, щоб росіяни не прийшли на ці переговори з відчуттям, що їхня позиція значно посилилася. І не тільки через ситуацію навколо Ірану, яка спричиняє зростання світових цін на нафту», — підкреслив Зеленський.

Президент окреслив низку ризиків, які, за його словами, можуть створити для Кремля відчуття переваги.

Зокрема, Росія може враховувати ситуацію на Близькому Сході, де активно використовуються ракети протиповітряної оборони. Це, на думку Зеленського, може сформувати у Москви очікування дефіциту таких ракет в Україні.

Також він звернув увагу на затримку із запровадженням 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти РФ, який наразі у глухому куті.

Окремо Зеленський згадав і про рішення Сполучених Штатів щодо пом’якшення частини санкцій проти Росії, що, за його словами, дозволяє Кремлю отримувати додаткові ресурси для фінансування війни.

Президент також наголосив на критичній важливості фінансової допомоги з боку Європи.

«Вже третій місяць поспіль не працює найважливіша фінансова гарантія безпеки для України від Європи – пакет підтримки на суму 90 мільярдів євро на цей та наступний рік. Це для нас критично важливо. Це ресурс для захисту життів», — підкреслив Зеленський.

Він додав, що навіть станом на зараз немає впевненості, коли саме ця допомога буде розблокована.

