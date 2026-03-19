В Славянске во время проверки документов мужчина застрелил полицейского

Нападавший открыл огонь по правоохранителям и скрылся.

В Славянске Донецкой области во время проверки документов мужчина открыл огонь по полицейскому наряду, в результате чего погиб правоохранитель. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел 19 марта около 11:30. Во время проверки документов у подозрительного мужчины тот начал стрелять по полицейским.

От полученных огнестрельных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции № 4 Краматорского районного управления полиции.

После нападения злоумышленник скрылся. В настоящее время продолжаются мероприятия по его задержанию, на месте работают все профильные службы.

