  1. В Україні

У Слов’янську під час перевірки документів чоловік застрелив поліцейського

17:57, 19 березня 2026
Нападник відкрив вогонь по правоохоронцях і втік.
Фото: npu.gov.ua
У Слов’янську Донецької області під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по наряду поліції, унаслідок чого загинув правоохоронець. Про це повідомили в Національній поліції України.

Подія сталася 19 березня близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той почав стріляти по поліцейських.

Від отриманих вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.

Після нападу зловмисник втік. Наразі тривають заходи щодо його затримання, на місці працюють усі профільні служби.

Національна поліція поліція вбивство Слов'янськ

