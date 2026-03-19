Жилье для ВПЛ: правительство запускает новый этап финансирования на 7,7 млрд грн

Юлия Свириденко сообщила о новом финансировании жилищных программ для ВПЛ.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство выделило дополнительные 7,7 млрд грн на финансирование жилищных программ для внутренне перемещенных лиц.

По ее словам, 6,6 млрд грн будет направлено на программу «еВосстановление» для ВПЛ с временно оккупированных территорий. Это позволит обеспечить жильем более 3300 семей, в том числе участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

Свириденко отметила, что государство предоставляет жилищные ваучеры на сумму до 2 млн грн на семью. Их можно использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынке, а также для первого взноса или погашения ипотечного кредита на новостройку.

Она добавила, что подать заявку на участие в программе можно через приложение Дия, а в ближайшее время также в ЦПАУ или через нотариусов.

Отдельно, по словам премьера, 1,1 млрд грн предусмотрено на строительство социального арендного жилья.

«Оно будет предоставляться мариупольцам, утратившим свои дома из-за войны. Жилье могут получить 505 семей переселенцев из Мариуполя», - отметила Свириденко.

