  В Украине

Жилье для ВПЛ: правительство запускает новый этап финансирования на 7,7 млрд грн

18:08, 19 марта 2026
Юлия Свириденко сообщила о новом финансировании жилищных программ для ВПЛ.
Жилье для ВПЛ: правительство запускает новый этап финансирования на 7,7 млрд грн
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство выделило дополнительные 7,7 млрд грн на финансирование жилищных программ для внутренне перемещенных лиц.

По ее словам, 6,6 млрд грн будет направлено на программу «еВосстановление» для ВПЛ с временно оккупированных территорий. Это позволит обеспечить жильем более 3300 семей, в том числе участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

Свириденко отметила, что государство предоставляет жилищные ваучеры на сумму до 2 млн грн на семью. Их можно использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынке, а также для первого взноса или погашения ипотечного кредита на новостройку.

Она добавила, что подать заявку на участие в программе можно через приложение Дия, а в ближайшее время также в ЦПАУ или через нотариусов.

Отдельно, по словам премьера, 1,1 млрд грн предусмотрено на строительство социального арендного жилья.

«Оно будет предоставляться мариупольцам, утратившим свои дома из-за войны. Жилье могут получить 505 семей переселенцев из Мариуполя», - отметила Свириденко.

переселенцы ВПЛ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Суд в Кировоградской области признал преступлением выдуманное переправление через границу

Суд признал виновным мужчину, получившего деньги за вымышленный план выезда за границу.

В Раде предлагают прописать в Бюджетном кодексе субвенции для детских садов и внешкольного образования

Депутаты предлагают дополнить Бюджетный кодекс новым видом субвенции.

In Absentia: почему заочные приговоры — это стратегическое оружие Украины

Как институт in absentia формирует фундамент для международных трибуналов и конфискации активов: позиция Офиса Генерального Прокурора и Верховного Суда.

Рада может пересмотреть порядок доступа к реестру судебных решений

Комитет Верховной Рады обсудил изменения в законодательство, которые могут существенно сузить открытость судебных решений.

Для дел о взыскании коммунальных долгов предлагают ввести исключительную подсудность: детали законопроекта

Новый законопроект меняет подсудность гражданских дел и привязывает взыскание долгов за коммуналку к адресу квартиры

