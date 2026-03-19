Житло для ВПО: уряд запускає новий етап фінансування на 7,7 млрд грн

Юлія Свириденко повідомила про нове фінансування житлових програм для ВПО.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд виділив додаткові 7,7 млрд грн на фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб.

За її словами, 6,6 млрд грн буде спрямовано на програму «єВідновлення» для ВПО з тимчасово окупованих територій. Це дозволить забезпечити житлом понад 3300 родин, зокрема учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Свириденко зазначила, що держава надає житлові ваучери на суму до 2 млн грн на родину. Їх можна використати для придбання житла на первинному або вторинному ринку, а також для першого внеску чи погашення іпотечного кредиту на новобудову.

Вона додала, що подати заявку на участь у програмі можна через застосунок Дія, а найближчим часом — також у ЦНАПах або через нотаріусів.

Окремо, за словами прем’єрки, 1,1 млрд грн передбачено на будівництво соціального орендного житла.

«Воно надаватиметься маріупольцям, які втратили свої домівки через війну. Житло зможуть отримати 505 родин переселенців із Маріуполя», - зазначила Свириденко.

