  1. В Україні

Житло для ВПО: уряд запускає новий етап фінансування на 7,7 млрд грн

18:08, 19 березня 2026
Юлія Свириденко повідомила про нове фінансування житлових програм для ВПО.
Житло для ВПО: уряд запускає новий етап фінансування на 7,7 млрд грн
фото: Юлія Свириденко
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд виділив додаткові 7,7 млрд грн на фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб.

За її словами, 6,6 млрд грн буде спрямовано на програму «єВідновлення» для ВПО з тимчасово окупованих територій. Це дозволить забезпечити житлом понад 3300 родин, зокрема учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Свириденко зазначила, що держава надає житлові ваучери на суму до 2 млн грн на родину. Їх можна використати для придбання житла на первинному або вторинному ринку, а також для першого внеску чи погашення іпотечного кредиту на новобудову.

Вона додала, що подати заявку на участь у програмі можна через застосунок Дія, а найближчим часом — також у ЦНАПах або через нотаріусів.

Окремо, за словами прем’єрки, 1,1 млрд грн передбачено на будівництво соціального орендного житла.

«Воно надаватиметься маріупольцям, які втратили свої домівки через війну. Житло зможуть отримати 505 родин переселенців із Маріуполя», - зазначила Свириденко. 

переселенці ВПО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд у Кіровоградській області визнав злочином вигадане переправлення через кордон

Суд визнав винним чоловіка, який отримав гроші за вигаданий план виїзду за кордон.

У Раді пропонують прописати в Бюджетному кодексі субвенції для дитсадків і позашкілля

Депутати пропонують доповнити Бюджетний кодекс новим видом субвенції.

In Absentia: чому заочні вироки — це стратегічна зброя України

Як інститут in absentia формує фундамент для міжнародних трибуналів та конфіскації активів: позиція Офісу Генерального Прокурора та Верховного Суду.

Рада може переглянути порядок доступу до реєстру судових рішень

Комітет Верховної Ради обговорив зміни до законодавства, які можуть суттєво звузити відкритість судових рішень.

Для справ про стягнення комунальних боргів пропонують запровадити виключну підсудність: деталі законопроєкту

Новий законопроєкт змінює підсудність цивільних справ та прив’язує стягнення боргів за комуналку до адреси квартири.

