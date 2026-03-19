Киевский апелляционный суд подтвердил законность деятельности Национального военного мемориального кладбища

17:52, 19 марта 2026
Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу ОО «Мархаловка. Поддержка» и подтвердил законность деятельности ГУ «Национальное военное мемориальное кладбище», согласившись с решением суда первой инстанции, который отказал во всех ключевых исковых требованиях.
Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ОО «Мархаловка. Поддержка и подтвердил законность решения суда первой инстанции. Об этом сообщили в ГУ «Национальное военное мемориальное кладбище».

Ранее, 9 декабря 2025 года, Киево-Святошинский районный суд Киевской области закрыл производство по части требований о прекращении деятельности ГУ «Национальное военное мемориальное кладбище» по размещению кладбища.

Также суд отказал в удовлетворении других исковых требований, в частности:

- по устранению препятствий в пользовании земельными участками;

- по опровержению якобы недостоверной информации;

- по возмещению морального вреда.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение без изменений. Таким образом, судебная система подтвердила правомерность деятельности ГУ «НВМК» и безосновательность предъявленных обвинений.

