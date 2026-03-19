Київський апеляційний суд підтвердив законність діяльності Національного військового меморіального кладовища

Апеляційний суд залишив без задоволення скаргу ГО «Мархалівка. Підтримка» та підтвердив законність діяльності ДУ «Національне військове меморіальне кладовище», погодившись із рішенням суду першої інстанції, який відмовив у всіх ключових позовних вимогах.

Київський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу ГО «Мархалівка. Підтримка» та підтвердив законність рішення суду першої інстанції. Про це повідомили у ДУ «Національне військове меморіальне кладовище».

Раніше, 9 грудня 2025 року, Києво-Святошинський районний суд Київської області закрив провадження в частині вимог про припинення діяльності ДУ «Національне військове меморіальне кладовище» щодо розміщення кладовища.

Також суд відмовив у задоволенні інших позовних вимог, зокрема:

- щодо усунення перешкод у користуванні земельними ділянками;

- щодо спростування нібито недостовірної інформації;

- щодо відшкодування моральної шкоди.

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції та залишив його рішення без змін. Таким чином, судова система підтвердила правомірність діяльності ДУ «НВМК» та безпідставність висунутих звинувачень.

