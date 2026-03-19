Київський апеляційний суд підтвердив законність діяльності Національного військового меморіального кладовища

17:52, 19 березня 2026
Апеляційний суд залишив без задоволення скаргу ГО «Мархалівка. Підтримка» та підтвердив законність діяльності ДУ «Національне військове меморіальне кладовище», погодившись із рішенням суду першої інстанції, який відмовив у всіх ключових позовних вимогах.
Київський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу ГО «Мархалівка. Підтримка» та підтвердив законність рішення суду першої інстанції. Про це повідомили у ДУ «Національне військове меморіальне кладовище».

Раніше, 9 грудня 2025 року, Києво-Святошинський районний суд Київської області закрив провадження в частині вимог про припинення діяльності ДУ «Національне військове меморіальне кладовище» щодо розміщення кладовища.

Також суд відмовив у задоволенні інших позовних вимог, зокрема:

- щодо усунення перешкод у користуванні земельними ділянками;

- щодо спростування нібито недостовірної інформації;

- щодо відшкодування моральної шкоди.

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції та залишив його рішення без змін. Таким чином, судова система підтвердила правомірність діяльності ДУ «НВМК» та безпідставність висунутих звинувачень.

