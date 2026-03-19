Верховный Суд: ключ в спорах о «гражданском браке» — не только доказательства, но и правильная подача иска

Верховный Суд пересмотрел дело №751/7893/23 о разделе имущества после смерти мужчины, с которым женщина проживала без официального брака, и пришел к важному выводу относительно того, как правильно определять стороны в таких спорах.

КГС ВС частично удовлетворил кассационную жалобу, но оставил отказ в иске без изменений. При этом Суд уточнил: предыдущие суды ошиблись в мотивах — дело не в том, что иск был недостаточно доказан, а в том, что истец обратилась не ко всем надлежащим ответчикам.

Обстоятельства дела

Истец после смерти мужа обратилась в суд с требованиями установить факт проживания с ним одной семьей без регистрации брака в 2009–2014 годах, признать ряд транспортных средств совместной совместной собственностью, частично признать недействительным брачный договор, выделить ей 1/2 долю имущества и исключить соответствующее имущество из состава наследства.

Иск обоснован тем, что стороны фактически жили как супруги: вели общее хозяйство, имели общий бюджет, вместе воспитывали детей и приобретали имущество. Речь шла, в частности, о значительном количестве транспортных средств, зарегистрированных на имя умершего. По мнению истца, брачный договор, заключенный перед регистрацией брака, закрепил за мужчиной имущество, которое фактически было совместным, и поставил ее в неблагоприятное положение.

Решения судов предыдущих инстанций

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска полностью. Он исходил из того, что истец не доказала факта проживания одной семьей в понимании закона. Представленные доказательства, в частности показания свидетелей, фотографии и чеки, не подтверждают наличие общего бюджета, хозяйства и взаимных прав и обязанностей, присущих супругам. Также суд пришел к выводу, что спорное имущество было приобретено лично умершим, а оснований для признания брачного договора недействительным нет.

Апелляционный суд согласился с этими выводами. Он указал, что совместные поездки, празднования или даже периодическое проживание вместе не свидетельствуют о существовании семьи без доказательства экономического и бытового единства. Доказательств совместного финансирования приобретения имущества суды не установили, а доводы о недействительности брачного договора признали необоснованными.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с конечным результатом рассмотрения дела — отказом в иске, однако признал неправильными мотивы, по которым к этому пришли суды предыдущих инстанций.

Кассационный суд обратил внимание, что спор касается наследственного имущества и непосредственно затрагивает права всех наследников. В таких правоотношениях решение вопроса об имуществе одного наследника невозможно без одновременного решения вопроса о правах других.

В данном деле иск предъявлен только к одному наследнику, тогда как другие наследники, в том числе имеющие право на обязательную долю, были привлечены лишь как третьи лица. При этом истец не заявляла ходатайств о привлечении их в качестве соответчиков.

Верховный Суд подчеркнул, что при наличии обязательного соучастия предъявление иска не ко всем надлежащим ответчикам является самостоятельным основанием для отказа в иске независимо от обоснованности заявленных требований.

Следовательно, суды должны были отказать в иске именно по этому процессуальному основанию, а не по мотивам недоказанности фактических обстоятельств.

Правовые выводы

КГС ВС подтвердил, что в спорах, где решение влияет на права нескольких лиц, в частности в наследственных правоотношениях, необходим надлежащий субъектный состав сторон. Если истец не привлекает всех лиц, права которых затрагиваются, в качестве соответчиков, это влечет отказ в иске как самостоятельное процессуальное основание.

Верховный Суд также напомнил, что правильное по существу и законное решение не может быть отменено лишь по формальным основаниям, если такие недостатки не привели к неправильному разрешению дела.

Решение по делу

Кассационная жалоба удовлетворена частично — в части исправления правовой мотивации судебных решений. Решения судов первой и апелляционной инстанций изменены в мотивировочной части, а в остальной части оставлены без изменений.

Отказ в удовлетворении иска оставлен в силе.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

