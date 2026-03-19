Верховний Суд: ключ у спорах про «цивільний шлюб» — не лише докази, а й правильна подача позову

Навіть доведене проживання однією сім’єю не допоможе, якщо позов подано не до всіх спадкоємців.

Верховний Суд переглянув справу №751/7893/23 про поділ майна після смерті чоловіка, з яким жінка жила без офіційного шлюбу, і дійшов важливого висновку щодо того, як правильно визначати сторони у таких спорах.

КЦС ВС частково задовольнив касаційну скаргу, але залишив відмову у позові без змін. Водночас Суд уточнив: попередні суди помилилися у мотивах — справа не в тому, що позов був недостатньо доведений, а в тому, що позивачка звернулася не до всіх належних відповідачів.

Обставини справи

Позивачка після смерті чоловіка звернулася до суду з вимогами встановити факт проживання з ним однією сім’єю без реєстрації шлюбу у 2009–2014 роках, визнати низку транспортних засобів спільною сумісною власністю, частково визнати недійсним шлюбний договір, виділити їй 1/2 частку майна та виключити відповідне майно зі складу спадщини.

Позов обґрунтовано тим, що сторони фактично жили як подружжя: вели спільне господарство, мали спільний бюджет, разом виховували дітей і набували майно. Йшлося, зокрема, про значну кількість транспортних засобів, зареєстрованих на ім’я померлого. На думку позивачки, шлюбний договір, укладений перед реєстрацією шлюбу, закріпив за чоловіком майно, яке фактично було спільним, і поставив її у невигідне становище.

Рішення судів попередніх інстанцій

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову повністю. Він виходив із того, що позивачка не довела факту проживання однією сім’єю у розумінні закону. Надані докази, зокрема показання свідків, фотографії та чеки, не підтверджують наявності спільного бюджету, господарства та взаємних прав і обов’язків, притаманних подружжю. Також суд дійшов висновку, що спірне майно було набуте особисто померлим, а підстав для визнання шлюбного договору недійсним немає.

Апеляційний суд погодився з цими висновками. Він зазначив, що спільні поїздки, святкування чи навіть періодичне проживання разом не свідчать про існування сім’ї без доведення економічної та побутової єдності. Доказів спільного фінансування придбання майна суди не встановили, а доводи щодо недійсності шлюбного договору визнали необґрунтованими.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд погодився з кінцевим результатом розгляду справи — відмовою у позові, однак визнав неправильними мотиви, з яких цього дійшли суди попередніх інстанцій.

Касаційний суд звернув увагу, що спір стосується спадкового майна і безпосередньо зачіпає права всіх спадкоємців. У таких правовідносинах вирішення питання щодо майна одного спадкоємця неможливе без одночасного вирішення питання щодо прав інших.

У цій справі позов пред’явлено лише до одного спадкоємця, тоді як інші спадкоємці, у тому числі ті, що мають право на обов’язкову частку, були залучені лише як треті особи. Водночас позивачка не заявляла клопотань про їх залучення як співвідповідачів.

Верховний Суд підкреслив, що за наявності обов’язкової співучасті пред’явлення позову не до всіх належних відповідачів є самостійною підставою для відмови у позові незалежно від обґрунтованості заявлених вимог.

Отже, суди мали відмовити у позові саме з цієї процесуальної підстави, а не з мотивів недоведеності фактичних обставин.

Правові висновки

КЦС ВС підтвердив, що у спорах, де рішення впливає на права кількох осіб, зокрема у спадкових правовідносинах, необхідним є належний суб’єктний склад сторін. Якщо позивач не залучає всіх осіб, права яких зачіпаються, як співвідповідачів, це тягне відмову у позові як самостійну процесуальну підставу.

Верховний Суд також нагадав, що правильне по суті і законне рішення не може бути скасоване лише з формальних підстав, якщо такі недоліки не призвели до неправильного вирішення справи.

Рішення у справі

Касаційну скаргу задоволено частково — у частині виправлення правової мотивації судових рішень. Рішення судів першої та апеляційної інстанцій змінено в мотивувальній частині, а в іншій частині залишено без змін.

Відмова у задоволенні позову залишена в силі.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

